Golemac: Navijače vabimo v Tivoli, zelo potrebujemo njihovo pomoč

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v nedeljo v legendarni Hali Tivoli na obračunu šestega kroga regionalne lige, ki bo hkrati zadnji pred tekmovalnim premorom, pomerili z FMP Meridianom, ki prihaja iz predmestja srbske prestolnice. Zmaji so v dosedanjem delu lige ABA zabeležili tri zmage in en poraz.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: Aljoša Kravanja

Po gostovanju v Benetkah in četrtem zaporednem porazu v rednem delu Evropskega pokala, domača Umana Reyer je bila od zmajev boljša z rezultatom 76:68, je pred Ljubljančani nova preizkušnja na regionalni sceni, kjer so minuli konec tedna s 93:83 premagali makedonski MZT Skopje Aerodrom. Na mesto zločina zadnje regionalne zmage tokrat prihaja srbski FMP Meridian, ki pred začetkom šestega kola tekmovanja v svojih rokah drži izkupiček štirih zmag in enega poraza, s tem pa je na lestvici ekip takoj za beograjskim Partizanom, ki je po petih odigranih srečanjih še brez poraza. Svoj edini poraz so košarkarji FMP-ja doživeli proti evroligaški Crveni zvezdi mts, ki je bila v četrtem kolu v Pionirju boljša z rezultatom 83:77. V zadnjem, petem kolu, je moštvo iz Železnika na domačem parketu premagalo Budućnost VOLI s 96:91.

Zeleno-oranžna zasedba se bo po porazu v Benetkah v nedeljo v tivolski dvorani skušala vrniti na zmagovalne tirnice in hkrati zabeležiti drugo zaporedno zmago v regionalni ligi.

Še pet minut pred koncem srečanja z ekipo iz Podgorice je semafor v Areni KK FMP kazal 82:76 v korist domačinov, ki so se nato hitro oddaljili na 90:79, nato pa obračun brez prevelikih pretresov mirno pripeljali do zmagoslavnega zaključka. Najboljši strelec v zasedbi FMP-ja je bil Trent Frazier, ki je dosegel 31 točk, sledila pa sta Paulius Valinskas s 13 in Nikola Janković z 11 točkami. "FMP se je do zdaj izkazal za izredno odlično in močno ekipo. Sestavljena je bila zelo zgodaj, v igri pa rotirajo 13 igralcev in vsak ve, kaj kdo počne. V svojih vrstah ima FMP odličnega novinca, enega od najboljših v ligi. Premorejo tudi izkušenega Jenkinsa, ki moštvu doda veliko s svojimi izkušnjami. Ekipa je zelo dobro vodena, zelo dobra igra na obeh straneh igrišča. Nazadnje je FMP premagal Budućnost VOLI, pred tem je igral zelo izenačeno tekmo s Crveno zvezdo mts. Pred nami je težka tekma, mi pa imamo dva dneva, da se nanjo pripravimo. Naša naloga je, da dvignemo raven igre in damo vse od sebe, da na domačem parketu pred našimi navijači, ki jih vabim, da nam pridejo pomagat, ker res potrebujemo njihovo pomoč, pridemo do zmage, ki bi nam veliko pomenila," je ob pogledu na nedeljsko tekmo vse podpornike Cedevite Olimpije na obračun povabil glavni trener zeleno-oranžnih, Jurica Golemac.

icon-expand Alen Omić FOTO: Cedevita Olimpija Tine Ružič

"Pričakujem, da bomo uspeli zadržati agresivnost v igri v obrambi, ki smo jo uspeli dvigniti na zadnjih dveh tekmah. Zagotovo nihče od nas ne pričakuje lahke tekme, ker je FMP v izredno dobrem ritmu. Naš tekmec je ekipa, ki igra zelo povezano, igralci pa imajo tudi veliko individualne kvalitete. To so naši tekmeci pokazali tudi na dvoboju z Budućnostjo, ki so jo, za nekatere, presenetljivo premagali. Čaka nas težek dvoboj. Upam, da se nam navijači pridružijo v Hali Tivoli in da nam uspe z agresivno in trdo igro zabeležiti novo zmago," je pred obračunom s FMP-jem za uradno klubsko spletno stran povedal Mirko Mulalić, ki v tej sezoni na parketu v regionalni ligi v povprečju preživi malo več kot dvanajst minut na tekmo in v tem času dosega pet točk na obračun.