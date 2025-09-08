Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Športni direktor Saša Dončić: O zlati generaciji se pogovarjajmo po četrtfinalu

Riga, 08. 09. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
6

Luka Dončić na tem prvenstvu blesti, slovenska reprezentanca pa je z njegovo pomočjo slavila proti Italiji in se uvrstila v četrtfinale EuroBasketa. Dan po uspehu je pred novinarje stopil športni direktor slovenske košarkarske reprezentance Saša Dončić, ki je spregovoril o stanju v moštvu in seveda svojem sinu.

Saša Dončić je bil tik pred odhodom slovenske reprezentance v Katovice, kjer je potekal skupinski del prvenstva, prepričan, da se 'fantje ne bodo osramotili'. Po bolečih porazih proti Poljski in Franciji je pesimizem v domovini dosegel vrhunec, slovenskim košarkarjem pa je pretila v športnem novinarstvu prepogosto uporabljena beseda 'blamaža'. Moštvo je uspešno odmislilo zunanje težave in se osredotočilo na naslednje tekme. Forma je rastla iz obračuna v obračun, vrhunec na dosedanjem prvenstvu pa smo doživeli v nedeljo, ko je po izjemni predstavi padla odločna Italija.

"Na to prvenstvo smo odšli s filozofijo, da v primeru porazov ne bomo čustveni, če zmagamo, ne bo evforije. Za zdaj gre vse po načrtu," je dan po zmagi nad Italijo dejal športni direktor reprezentance. "Poskušali smo se držati v balončku. Mislim, da smo tvegali, ker so bile prijateljske tekme zahtevne. Lahko pa se vrnemo nazaj na dejstvo, da imamo sedem novih igralcev, ki igrajo v, bodimo pošteni, ne pretirano močnih ligah. Oni nimajo rednega stika z močnejšimi igralci. Zato smo namensko igrali proti dobrim tekmecem, ki so bili glavni kandidati pred prvenstvom, razen Velike Britanije. Ti fantje, ki so prvič na evropskem prvenstvu, so tako dobili občutek, kako je igrati proti njim," je na načrt pred prvenstvom ponovno opozoril Dončić.

Ob vprašanju o kapetanski vlogi njegovega sina, ki na tem prvenstvu v povprečju dosega 34 točk, osem skokov, sedem asistenc in tri ukradene žoge, se je raje osredotočil na preostale igralce. "Imamo kar nekaj takih igralcev v reprezentanci, ki ponujajo tisto, kar ni zapisano v statistiki. Je pa res, da je Luka kapetan in v vsaki ekipi je kapetan tisti, ki je vodja. Všeč mi je, da se v tej reprezentanci vsi spoštujejo in poslušajo drug drugega. Ne zgolj Luka, ampak tudi ko kaj povedo Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Edo Murić in ostali starejši, jih mlajši igralci poslušajo," je o odnosih v reprezentanci dejal starejši Dončić.

Preberi še Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

V moštvu so številni debitanti na velikih tekmovanjih in Dončić je prepričan, da na njihov razvoj ne bodo vplivale zgolj minute na igrišču. "Vsi smo videli, kakšno vlogo imata Rok Radović in Leon Stergar. Dobro, Robert Jurković in Luka Ščuka sta v tem trenutku prejela manj priložnosti za igro, ampak mislim, da je zelo pomembno, da vidita, kako sistem deluje. To so fantje, ki bodo slovensko košarko nosili v naslednjih desetih letih," je o pred prvenstvom toliko opevanem procesu pomlajevanja reprezentance dejal Dončić.

Eden od starejših, ki je navdušil na obračunu z Italijo, je bil Alen Omić, ki se je pripravam pred prvenstvom pridružil tik pred začetkom priprav. Dončić je pred prvenstvom okrcal Josha Neba, ki kljub dogovoru selektorju Aleksandru Sekuliću ni bil na voljo, zato toliko bolj ceni doprinos Omića, ki se je reprezentanci brez zadržkov pridružil po skoraj desetih letih odsotnosti. "Ob tej priložnosti bi se mu še jaz osebno zelo zahvalil, ker vsi vemo, da smo si želeli Neba. Alen Omić je brez kakršnegakoli zadržka vskočil takoj po pozivu," je 34-letnega centra, ki je proti Italiji vpisal sedem točk in sedem skokov, pohvalil športni direktor reprezentance.

Preberi še 'Vse bi naredil za Luko in to ekipo. Če je treba, ga tudi zmasiram'

Rok Radović je neposredno po obračunu z Italijo priznal, da so številni reprezentanti vsaj malo poškodovani in pošteno načeti, Aleksej Nikolić pa je v slačilnico odšepal. Luka Dončić je moral tekmo z Italijo zapustiti zaradi bolečin v nogi, a njegov oče je prepričan, da bo zdržal do konca prvenstva. "Bilo bi čudno, če ga ne bi bolelo. Tekme smo igrali vsak drugi dan, on pa je odigral veliko minut. Odigral je fenomenalno tekmo, tako kot vsi ostali. Še enkrat pa bi poudaril, da brez pomoči ostalih štirih soigralcev, ki so v tistem trenutku z njim na igrišču, tudi Luka ne bi mogel dati vsega od sebe. Mislim, da se Luko preveč izpostavlja, saj so tudi vsi ostali igralci zelo pomembni," je še enkrat poudaril pomembnost moštva.

Preberi še Iz prve vrste spremljajo poezijo Luke Dončića: 'Verjetno najboljši na planetu'

O pretiranem pesimizmu v domovini pred odhodom na prvenstvo in po dveh porazih v skupinskem delu priča tudi dejstvo, da si je obračun z Italijo v dvorani ogledala le peščica slovenskih navijačev. A kot je v slovenski navijaški kulturi postalo že standardno, se pesimizem in kritike lahko zelo hitro spremenijo v evforijo in romanje na prizorišče velikega tekmovanja. Dončić se ni želel spuščati v primerjave z zlato generacijo, ki je leta 2017 osvojila zlato medaljo: "Se lahko o tem pogovarjamo po četrtfinalu? Mi nismo evforični, ekipa pa je pokazala, da lahko na tem prvenstvu premaga vsakogar."

saša dončić luka dončić eurobasket slovenija
Naslednji članek

Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

SORODNI ČLANKI

Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

Dinamo, Zvezda in Maribor: Bennacer, Arnautović in Seri

Dopustnik LeBron James 'brez besed' pospremil Dončićeve čarovnije

Nemčija pred tekmo proti Sloveniji ostala brez selektorja

'Mi ne vemo, kaj počnemo, oni ne vedo kaj počnejo, na koncu pa dobro izpade'

Iz prve vrste spremljajo poezijo Luke Dončića: 'Verjetno najboljši na planetu'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
08. 09. 2025 17.50
+0
Vemo kaj hoce povedati...v kolikor padejo nemci lahko gre slovenija do konca...kar se mene tice verjamem da lahko padejo nemci ampak edini problem je da bo moral doncic se nekoga "priblizno" na svojem nivoju...
ODGOVORI
1 1
ACC0
08. 09. 2025 17.43
+2
Če bi Saša Dončič opravil svoje delo bi lahko govorili o zlati generaciji.
ODGOVORI
2 0
_Nico_T_
08. 09. 2025 17.37
-2
Ko/če izenačite zlato generacijo 2017 IN NIČ PREJ!
ODGOVORI
0 2
Amor Fati
08. 09. 2025 17.40
-2
Kaj se sekiraš? Zdej itak pišejo, po Nemčiji bo pa te pravljice konec.
ODGOVORI
0 2
Amor Fati
08. 09. 2025 17.33
+1
Če bi vrabčki nehal čivkat bi blo super, ampak slednji kar naprej čivkajo.
ODGOVORI
1 0
wsharky
08. 09. 2025 17.29
+3
velika podpora športnemu direktorju in kapetanu
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215