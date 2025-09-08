Športni direktor Saša Dončić: O zlati generaciji se pogovarjajmo po četrtfinalu

Luka Dončić na tem prvenstvu blesti, slovenska reprezentanca pa je z njegovo pomočjo slavila proti Italiji in se uvrstila v četrtfinale EuroBasketa. Dan po uspehu je pred novinarje stopil športni direktor slovenske košarkarske reprezentance Saša Dončić, ki je spregovoril o stanju v moštvu in seveda svojem sinu.

Saša Dončić je bil tik pred odhodom slovenske reprezentance v Katovice, kjer je potekal skupinski del prvenstva, prepričan, da se 'fantje ne bodo osramotili'. Po bolečih porazih proti Poljski in Franciji je pesimizem v domovini dosegel vrhunec, slovenskim košarkarjem pa je pretila v športnem novinarstvu prepogosto uporabljena beseda 'blamaža'. Moštvo je uspešno odmislilo zunanje težave in se osredotočilo na naslednje tekme. Forma je rastla iz obračuna v obračun, vrhunec na dosedanjem prvenstvu pa smo doživeli v nedeljo, ko je po izjemni predstavi padla odločna Italija.

"Na to prvenstvo smo odšli s filozofijo, da v primeru porazov ne bomo čustveni, če zmagamo, ne bo evforije. Za zdaj gre vse po načrtu," je dan po zmagi nad Italijo dejal športni direktor reprezentance. "Poskušali smo se držati v balončku. Mislim, da smo tvegali, ker so bile prijateljske tekme zahtevne. Lahko pa se vrnemo nazaj na dejstvo, da imamo sedem novih igralcev, ki igrajo v, bodimo pošteni, ne pretirano močnih ligah. Oni nimajo rednega stika z močnejšimi igralci. Zato smo namensko igrali proti dobrim tekmecem, ki so bili glavni kandidati pred prvenstvom, razen Velike Britanije. Ti fantje, ki so prvič na evropskem prvenstvu, so tako dobili občutek, kako je igrati proti njim," je na načrt pred prvenstvom ponovno opozoril Dončić. Ob vprašanju o kapetanski vlogi njegovega sina, ki na tem prvenstvu v povprečju dosega 34 točk, osem skokov, sedem asistenc in tri ukradene žoge, se je raje osredotočil na preostale igralce. "Imamo kar nekaj takih igralcev v reprezentanci, ki ponujajo tisto, kar ni zapisano v statistiki. Je pa res, da je Luka kapetan in v vsaki ekipi je kapetan tisti, ki je vodja. Všeč mi je, da se v tej reprezentanci vsi spoštujejo in poslušajo drug drugega. Ne zgolj Luka, ampak tudi ko kaj povedo Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Edo Murić in ostali starejši, jih mlajši igralci poslušajo," je o odnosih v reprezentanci dejal starejši Dončić.

V moštvu so številni debitanti na velikih tekmovanjih in Dončić je prepričan, da na njihov razvoj ne bodo vplivale zgolj minute na igrišču. "Vsi smo videli, kakšno vlogo imata Rok Radović in Leon Stergar. Dobro, Robert Jurković in Luka Ščuka sta v tem trenutku prejela manj priložnosti za igro, ampak mislim, da je zelo pomembno, da vidita, kako sistem deluje. To so fantje, ki bodo slovensko košarko nosili v naslednjih desetih letih," je o pred prvenstvom toliko opevanem procesu pomlajevanja reprezentance dejal Dončić. Eden od starejših, ki je navdušil na obračunu z Italijo, je bil Alen Omić, ki se je pripravam pred prvenstvom pridružil tik pred začetkom priprav. Dončić je pred prvenstvom okrcal Josha Neba, ki kljub dogovoru selektorju Aleksandru Sekuliću ni bil na voljo, zato toliko bolj ceni doprinos Omića, ki se je reprezentanci brez zadržkov pridružil po skoraj desetih letih odsotnosti. "Ob tej priložnosti bi se mu še jaz osebno zelo zahvalil, ker vsi vemo, da smo si želeli Neba. Alen Omić je brez kakršnegakoli zadržka vskočil takoj po pozivu," je 34-letnega centra, ki je proti Italiji vpisal sedem točk in sedem skokov, pohvalil športni direktor reprezentance.

Rok Radović je neposredno po obračunu z Italijo priznal, da so številni reprezentanti vsaj malo poškodovani in pošteno načeti, Aleksej Nikolić pa je v slačilnico odšepal. Luka Dončić je moral tekmo z Italijo zapustiti zaradi bolečin v nogi, a njegov oče je prepričan, da bo zdržal do konca prvenstva. "Bilo bi čudno, če ga ne bi bolelo. Tekme smo igrali vsak drugi dan, on pa je odigral veliko minut. Odigral je fenomenalno tekmo, tako kot vsi ostali. Še enkrat pa bi poudaril, da brez pomoči ostalih štirih soigralcev, ki so v tistem trenutku z njim na igrišču, tudi Luka ne bi mogel dati vsega od sebe. Mislim, da se Luko preveč izpostavlja, saj so tudi vsi ostali igralci zelo pomembni," je še enkrat poudaril pomembnost moštva.