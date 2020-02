Dobra novica za Slovence: Avstrija v boj brez glavnih nosilcev Mahalbašića in Landesberga

Slovenska košarkarska reprezentanca bo hitro morala pozabiti poraz z Madžari, saj jo že v nedeljo (s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 16.45) čaka izjemno pomembna tekma z Avstrijo. Tekma, ki bo že dala odgovore o tem, kako trnova pot čaka četo Radovana Trifunovića na poti do Eurobasketa 2021. Avstrijci bodo nastopili brez dveh glavnih nosilcev Sylvena Joshue Landesberga in Rašida Mahalbašića, sicer tudi slovenskega državljana.

Klemen Prepelič FOTO: Fiba

Na prvi kvalifikacijski tekmi Avstrijcev je največ točk dosegel naturalizirani srbski košarkar Bogić Vujošević (14 točk). Po 13 sta jih dodala Florian Trmal in Thomas Klepeisz.

"Poznala se je razlika v uigranosti. Madžari so prestavili svoje pokalno tekmovanje, da so se lahko štirinajst dni pripravljali na to tekmo, mi pa smo prišli sem po treh dneh skupnih priprav. Glede na to, da prihajamo iz različnih klubov in igramo različne sisteme igre, je nekaj treningov res veliko premalo. A tako pač je in ne preostane nam drugega, kot da se v nedeljo zberemo in jezo znesemo nad Avstrijo," je po porazu z Madžarsko povedal kapetan slovenske reprezentance Edo Murić. "Škoda, saj smo tekmo imeli pod kontrolo in bili na pragu zmage. Žal smo v končnici dobili nekaj košev, ki jih ne bi smeli, hkrati pa v napadu nismo imeli pravih rešitev. Treba je dvigniti glavo in začeti razmišljati o naslednji tekmi v nedeljo," je dodal Jaka Blažič.

Kaj pričakovati proti močno oslabljeni Avstriji?

Če so se po porazu na Madžarskem v slovenskem taboru sklicevali na to, da so imeli premalo časa za ustrezno pripravo na tekmo, da bi se dovolj dobro uigrali, lahko pričakujemo na tekmi z Avstrijo več uigranosti, saj bo za fanti večje število treningov. Oslabljeni Avstrijci so na prvi tekmi dokaj gladko izgubili z Ukrajinci (73:88). A Ukrajinci so nastopili v zelo močni zasedbi, odpor Avstrije, ki je igrala brez prvih zvezdnikov Rašida Mahalbašića in Sylvena Joshue Landesberga (manjkala naj bi tudi proti Sloveniji), pa so strli v drugem polčasu. Ob polčasu so vodili s 44:39. Odločila je tretja četrtina, ki so jo Ukrajinci v nam bližnjem Gradcu dobili z 20:9.

Avstrijci so v kvalifikacijah močno oslabljeni. FOTO: Fiba

Ukrajinci so igrali v skorajda najmočnejši zasedbi, kar je glede na trenutne razmere v košarki ob sporu Uleba in Fibe kar misija nemogoče. A z izjemo NBA-igralcev Oleksija Lena in Svjatoslava Mihajljuka so se na povabilo odzvali vsi najboljši. Tudi 216 cm visoki center Barcelone Artem Pustovij. S takšno Ukrajino utegne imeti težave tudi takšna slovenska reprezentanca, kot smo jo spremljali v zadnjem letu. Avstrijci niso velesila, toda ...

Avstrijci niso košarkarska velesila, a podobno smo govorili tudi za Madžare. So pa na vsaj na papirju Avstrijci slabša zasedba od Madžarov, tu pa je še prednost domačega terena, ki bo v Bonifiki na naši strani (prenos tekme v nedeljo ob 16.45 na Kanalu A in VOYO). Je pa res, da Slovenci pod vodstvom selektorja Radovana Trifunovića na domačem parketu nikoli niso blesteli. Avstrijci so se v kvalifikacije za EuroBasket 2021 uvrstili preko predkvalifikacij. Tam je blestel že omenjeni Landesberg, ki je na tekmi z Veliko Britanijo vpisal kar 47 točk.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke