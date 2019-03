Pred 'slovenskim' dnem v Miamiju strelski večer kariere za Duranta

V vrstah Grizlijev se je izkazal Jonas Valančiunas (27 točk in 13 skokov), Mike Conley pa se je z 22 točkami prebil povsem na vrh klubske večne lestvice strelcev, dodal je še osem podaj. Bruno Caboclo je poleg 17 točk še 13-krat uspešno skočil za žogo, a številne poškodbe v vrstah ekipe iz zvezne države Tennessee so onemogočile resnejši boj za zmago v zadnji četrtini, ko je domačinom zmanjkalo sape, potem ko so v domači dvorani FedExForum v zadnjem času presenetili tudi ekipe Portland Trail Blazers , Utah Jazz , Houston Rockets in Oklahoma City Thunder .

Durant: Vsaka tekma je pomembna "Ni nam mar za to. Jasno je, da je to nekaj, kar želiš vedeti proti koncu sezone, želiš vedeti, kako bodo videti pari (končnice, op. a.)," je po tekmi dejal Durant, ki je priznal, da ni vedel, da so Warriorsi zdaj prvi na lestvici. "Vsaka tekma je pomembna od vrha navzdol. Od osmega nosilca do vrha, zato malce pokukaš (na lestvico, op. a.), a tega res ne pišeš na tablo ali to gledaš."

Zadel je 12 metov iz 13 poskusov in Golden Statu pomagal do prevzema vodstva na lestvici Zahoda, kjer so nadomestili Denver Nuggetse . Durant in Stephen Curry sta se na koncu ustavila pri 28 točkah, Curry je dodal še deset skokov, DeMarcus Cousins pa je 16 točkam dodal devet skokov.

Golden State Warriorsi so na nedavni neuspeh na tekmi z Dallas Mavericksi , ki so jim z Lukom Dončićem v postavi zadali enega najhujših porazov v tem tisočletju ( 91:126 ), odgovorili z dvema zmagama. Tokrat so slavili na gostovanju pri Memphis Grizzliesih , v mestu glasbe, ki je oblikovalo tudi Elvisa Presleyja , Jerryja Leeja Lewisa , Johnnyja Casha , B. B. Kinga in mnoge druge, je imel svoj izjemen "solo" večer zvezdnik prvakov Kevin Durant , ki še nikoli v karieri ni bil tako učinkovit iz igre.

Že odpisani Chicago Bullsi so doma izgubili proti tretjemu najboljšemu moštvu zahoda Portland Trail Blazersom (98:118). Ekipa Oklahoma City Thunder (44-31), ki na sedmem mestu Zahoda še ni potrdila končnice, je premagala ekipo Indiana Pacers s 107:99 . Russell Westbrook je za Oklahomo vpisal svoj 29. trojni dvojček v tej sezoni s 17 točkami, 11 skoki in 12 podajami. Westbrook je v ligi NBA zbral že 133 kariernih trojnih dvojčkov in je zaostanek za Earvinom "Magicom" Johnsonom (138) v tej statistični kategoriji zmanjšal na le pet. Na vrhu večne lestvice je Oscar Robertson z 181 trojnimi dvojčki. Košarkarji ekipe Utah Jazz (45-30), trenutno petega moštva zahodne konference, so premagali že odpisane Los Angeles Lakerse ( 115:100 ).

Dvaindvajsetletni Američan Devin Booker je postal najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na dveh zaporednih tekmah dosegel 50 točk. Booker, ki igra za Phoenix Sunse , je vpisal 50 točk in 10 skokov na tekmi proti Washington Wizardsom (121:124), pred tem pa je 59 točk dal na tekmi proti moštvu Utah Jazz ( 92:125 ). Obe tekmi je Phoenix, ki ga vodi srbski trener Igor Kokoškov , izgubil. Booker je 24. marca 2017 proti Boston Celticsom kot šele šesti v zgodovini NBA dosegel 70 točk in postavil klubski rekord. Zdaj pa je postal prvi igralec Phoenixa, ki je na dveh zaporednih tekmah prišel do petdesetice.

Slovenski navijači pred dvobojem Dragića in Dončića v Miamiju pričakujejo dobro košarko (STA)

Največje mesto ameriške zvezne države Floride Miami so pred nocojšnjo tekmo košarkarske lige NBA med domačo ekipo Miami Heat in gosti iz Dallasa pripravljeni na vrhunec svojega izrednega dopusta in pričakujejo dobro košarko. Večina si želi zmage Miamija, obenem pa tudi dobre igre Dončića. Dragićeva Vročicaje trenutno na devetem mestu Vzhoda NBA in je še vedno v igri za končnico letošnje sezone. Dončićevi Mavsi so na predzadnjem mestu Zahoda in končnice zanje ne bo, vendar pa ima slovenski košarkarski zvezdnik trenutno najboljše možnosti, da postane novinec leta lige NBA, kar mora samo še potrditi z dobro igro v nekaj preostalih tekmah.

"Prišli smo, ker nas je ponesla ta evforija. To, kar dela Dončić, je noro, Dragić pa je itak stara doba šola. Prišli smo navijat in naj zmaga kdor bo pač boljši," je povedal Aleksanderiz Savinjske doline, ki je v Miamiju skupaj s prijatelji in uživa v dobri družbi, dobrem pivu in dobri košarki. Aleniz Šempetra pravi, da navijajo za Slovenijo, saj ni pomembno kdo bo zmagal, čeprav bi si zaradi končnice raje želel zmage Miamija.

Zbor v 'Rakija Lounge'

"Navijamo za Dragića, da pride v končnico, in Dončića, da doseže trojni dvojček in se izenači z Wiltom Chamberlainom. Dončić je talent, ki ga Evropa vidi enkrat na 50 let,"je dejal. To je potrdil tudi navijač Nejciz Polzele, ki je potrdil, da so vsi skupaj v Miamiju res predvsem zaradi Dončića in seveda Dragića. Nejc spremlja NBA v Sloveniji, čeprav so tekme zelo pozno, ampak, ker je Dončić po njegovem mnenju tako velik talent, se je splačalo priti v Miami.

Slovenski navijači se v dneh pred tekmo zbirajo predvsem v lokalu "Rakija Lounge" na aveniji Collins pri obali v predelu South Beach. Pred tremi leti sta ga odprla priseljenca iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije, ki sta prej delala na turističnih križarkah. Rakija Lounge v četrtek ped tekmo gosti tudi predstavitev Slovenije, slovenskih vin in hrane.

'Vsa bivša Jugoslavija v Miamiju'

"Z nami so stopili v stik ljudje iz Slovenije in tudi Predrag Pajović, ki so nas povezali in priporočili, da bodo slovenski dnevi v Miamiju potekali pri nas. Že prej smo imeli veliko obiskov iz nekdanje Jugoslavije in tudi iz Slovenije, vendar res nismo pričakovali, da bo prišlo toliko Slovencev. Telo vesel sem, da je vsa ta bivša Jugoslavija v Miamiju," je dejal Miroslav iz Banjaluke, ki je prejšnji lokal z imenom "Lime Lounge" preimenoval in v ta namen zamenjal drevo limete na vrtu v drevo slive. Miroslav ima rad šport in tudi košarko, je navdušen nad obiskom ne glede na to, da niti ne ve kdo natančno igra proti komu v četrtek zvečer.

"Ne vem točno za katere slovenske igralce gre, ampak vem, da bo to velika tekma," je dejal. Lokal je v sredo prvič obiskala tudi nekdanja slovenska odbojkarska reprezentantka in hčerka nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta v košarki Veljka Petranovića, ki je igral za Polzelo. Nina Petranovićže nekaj let študira na univerzi Florida International s športno štipendijo in za univerzo igra odbojko na mivki ter dvoransko odbojko.

Pozitivno presenečeni

"Prijatelji so prišli navijat za Dončića in Dragića in sem se prišla pridružit,"je dejala. V času tekme ima sicer trening pred turnirjem v odbojki na mivki na South Beachu v petek in soboto, vendar se bo potrudila priti na tekmo ali si jo bo vsaj ogledala po televiziji.

"Še nikoli nisem videla toliko Slovencev v Miamiju. Lepo je videti, da imajo tako podporo, da je tako navdušenje in so vsi prišli samo zaradi tekme navijat. Res sem zelo pozitivno presenečena," je dejala. Tudi ona pravi, da je Dončić zelo priljubljen in je velika zvezda:

"Sploh zato, ker je tako mlad, ko je prišel v Ameriko. Ta podpora, ta uspeh male države, da imamo nekoga, ki nas zastopa čez lužo na drugi strani sveta in mislim, da je zaradi tega še večja evforija, še večja podpora."

Poleg Luka in Gorana tudi za Polono

Mariborčanka Tina Šmonje v Miamiju že nekaj dni zaradi teniškega turnirja Miami Open, na katerem je nastopila njena prijateljica Polona Hercog.

"Super je, da to sovpada s tenisom in sem ostala dlje. Slovencev je tu ogromno. Bila sem že nekajkrat v Miamiju in prvič vidim, da nas je tu v enem lokalu na kupu 200,"je povedala. Na tekmi bo navijala za dobro košarko, v bistvu pa za Miami, da se uvrsti v končnico in da bo Dončić dosegel trojni dvojček.

ESPN pripravlja poseben prispevek

"Navijala bi za Dončića, ampak pri klubih pa za Miami," je dejala Šmonova, ki je navdušena nad najverjetnejšim novincem leta lige NBA."Dončić je celoten paket. Od tega, da je dober košarkar, da v redu zgleda, tak kul je, cel komplet tako, da to naredi eno zvezdo in Američani imajo to radi," je dodala.

Slovenske navijače so opazili tudi ameriški mediji in televizija ESPNnamerava danes pred tekmo o njih narediti poseben prispevek blizu dvorane American Airlines Arena, kjer bo zvečer tekma. Miami pred tekmo nima odprtega treninga za javnost, Dallas naj bi bil na voljo za medije, popoldne pa bodo navijači in ostali lahko še pogledali, kakšna je ponudba Slovenije na posebni prireditvi v Rakija Lounge, kjer bo prostor za proslavo košarke tudi več ur po koncu tekme.

