Pred slovenskimi košarkaricami le še zadnji kvalifikacijski tekmi za EP

Na uvodnem treningu je že vadilo vseh 14 košarkaric, ki jih je na seznam uvrstil selektor slovenske izbrane vrste Georgios Dikaiulakos . To so Nika Barič , Tina Cvijanovič , Blaža Čeh , Lea Debeljak , Zala Friškovec , Tina Jakovina , Mojca Jelenc , Aleksandra Krošelj , Eva Lisec , Teja Oblak , Maruša Seničar , Ajša Sivka , Zala Šrot in Sara Vujačić .

Obe reprezentanci pa vseeno nastopata v kvalifikacijah, ki jih imata za priprave. Slovenija bo tako 9. februarja ob 18. uri v 5. krogu igrala proti Albaniji, 12. februarja pa ob 17. uri proti Poljski. Obe tekmi bosta na Kodeljevem, vstopnice za oba dvoboja pa so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

"Kvalifikacije si želimo končati z dvema zmagama. Še posebej zaradi tega, ker bomo po dolgem času igrale pred domačimi navijači. Upam, da se bodo zbrali v velikem številu. Prav igranje pred domačo publiko pa bo še dodatna motivacija za trdo delo v tednu, ki je pred nami," je dodala.

Na evropskem prvenstvu v Ljubljani in Izraelu bo med 15. in 25. junijem nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije, ki je doslej zbrala po dve zmagi in poraza, in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance (iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I).

V primeru, da bosta med temi štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca. Vstopnico za EP so si po dveh kvalifikacijskih ciklih že priigrale Italija, Latvija in Španija.