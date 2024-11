Pomembna zmaga košarkaric na Finskem

Slovenke so trenutno na drugem mestu v skupini, na evropsko prvenstvo, ki bo junija prihodnje leto potekalo v Brnu, Hamburgu, Pireju in Bologni, pa se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slovenija bo v februarskem ciklusu igrala še v Bolgariji in gostila Finsko.

Po relativno izenačenem prvem polčasu so izbranke grškega trenerja na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa do prve dvomestne prednosti prišle sredi tretje četrtine (46:35), na začetku zadnjih desetih minut pa so imele že 17 točk naskoka (64:47). Petnajst točk je dodala Zala Friškovec (9 skokov), deset jih je dosegla Ajša Sivka, devet pa Eva Lisec (8 skokov). "Vesela sem, da se je moj prvenec v slovenske dresu tako dobro iztekel. Dala sem vse od sebe in se trudila čim bolje zastopati reprezentančni dres. V prvem polčasu so nam tekmice narekovale ritem igre, v nadaljevanju pa smo prevzele pobudo in zasluženo prišle do visoke zmage. Zdaj komaj čakam, da se v nedeljo predstavim še slovenski publiki v Ljubljani. Upam, da se bo na Kodeljevem zbralo čim več gledalcev," je po zmagi dejala Jessica Shepard.

Izid, kvalifikacije za EP, ženske, 3. krog:

skupina B:

Finska - Slovenija 64:82 (15:18, 17:18, 15:25, 15:23)