Pred slovenskimi košarkarji drugi, bistveno zahtevnejši izziv – Gruzijci

Južnoameričani so kljub porazu znova razgalili že videne slovenske težave, predvsem v obrambi, saj so Sekulićevi varovanci nasprotniku že v prvem polčasu ob 12 doseženih trojkah dovolili kar 51 točk. Na koncu je Venezuelce pokopal predvsem manko visokih košarkarjev, saj je Slovenija brez težav kraljevala pod obročema (razmerje v skokih 39:23), kar pa proti bistveno višjim Gruzijcem še zdaleč ne bo enostavna naloga.

Nezaustavljivi Luka Dončić (37 točk, sedem skokov, šest podaj), višinska prednost Mika Tobeyja pod košem (21 točk) in učinek nekaterih soigralcev s klopi, med katerimi gre izpostaviti predvsem Klemna Prepeliča (18 točk), so bili dovolj, da je Slovenija v prvem krogu zanesljivo ugnala Venezuelo.

Slovenija in Gruzija sta odigrali štiri medsebojne tekme. Vse so pripadle slovenski izbrani vrsti. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili pred osmimi leti. V skupinskem delu evropskega prvenstva v Zagrebu je bilo 79:68.

Na drugi strani se je prvi zvezdnik Gruzijcev Tornike Šengelia izkazal s 16 točkami in sedmimi skoki. 206 centimetrov visoki košarkar Virtusa iz Bologne se pod košem odlično dopolnjuje z nekdanjim centrom Olimpije Giorgijem Šermandinijem , ki je na prvi tekmi zbral osem točk in pobral pet odbitih žog.

Gruzijci so na prvi tekmi brez težav ugnali Zelenortske otoke, pri čemer so zelo dobro omejili njihovega prvega zvezdnika, sicer lani najboljši center Evrolige, Edyja Tavaresa . Zvezdnik Reala je v 25 minutah zmogel vsega šest točk in 12 skokov.

Še pred tekmo Slovenije in Gruzije bosta v medsebojnem dvoboju prvo zmago na prvenstvu iskali Venezuela in Zelenortski otoki. V torek bodo na parket Okinava Arene še zadnjič v skupinskem delu stopile reprezentance v skupini E, ki se v nadaljevanju prvenstva združi s slovensko skupino. Pomerili se bosta Nemčija in Finska ter Avstralija in Japonska. Zadnje kolo v skupini F pa bo na sporedu v sredo. Ob 10. uri po slovenskem času bo na sporedu tekma med Gruzijo in Venezuelo, ob 13.30 pa obračun Slovenije in Zelenortskih otokov.