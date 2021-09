Pred štirimi leti so slovenski košarkarji pokorili vso Evropo

Minevajo štiri leta, odkar je slovenska košarkarska reprezentanca presenetila vso Evropo in postala evropski prvak v košarki. Zlati fantje so takrat na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića zmagali vseh devet tekem in pred polno dvorano Sinan Erdem v Istanbulu slavili največji uspeh v zgodovini slovenske košarke. Dvakrat so bili blizu evropske krone tudi slovenski odbojkarji, ki bodo skoraj natanko štiri leta za košarkarji imeli priložnost ponoviti njihov zgodovinski uspeh.

Štiri leta so minila od sanjskega večera v Carigradu, odkar se je slovenska košarkarska reprezentanca z zlatimi črkami zapisala v zgodovino evropske košarke. Od skupinskega dela do konca turnirja so kot po vrsti padale reprezentance. Ko je v polfinalu brez večjih težav padla Španija, aktualni evropski prvak, je v evforija, ki je že tako vladala v Sloveniji, odjeknila v nebo. Vsi, stari in mladi, so želeli v Istanbul, da bi bili priča zgodovinski prvi košarkarski medalji v zgodovini samostojne Slovenije. Kar 11 čarterskih letov in in nekaj avtobusov je bilo potrebnih, da so goreči slovenski navijači lahko odšli na rob Evrope.

Slovenska reprezentanca, ki ji je na parketu poveljeval Goran Dragić, razigraval pa jo je takrat komaj 18-letni Luka Dončić, je na igrišču pustila srce in dušo. Ko se je v drugi polovici tretje četrtine poškodoval Dončić, je slovenskim navijačem za trenutek zastal dih. A ekipa fantov se je zbrala in ni popustila pritisku Srbije. Tri minute in pol do konca, ko so Srbi vodili za dve točki, je vse od sebe dal Dragić, ki je vedel, da zadnjič igra za reprezentanco. Slovenija je z delnim izidom 12:0 rezultat obrnila sebi v prid in čeprav je moral kapetan zadnji dve minuti zaradi krčev preživeti na klopi, je zdržala pritisk Srbov in po zadnjem sodnikovem pisku je Slovenijo zajela ekstaza.

Slovenski košarkarji so minuli mesec dosegli še en izjemen uspeh in na prvih olimpijskih igrah dosegli odlično četrto mesto. Žal je fantom na koncu do medalje zmanjkal le koš, a ker Slovence športniki redno razvajajo z vrhunskimi uspehi, ni bilo treba dolgo čakati, da lahko ponovno stiskamo pesti in upamo na še en vrhunski uspeh.

icon-expand Selfie, vreden naslova evropskih prvakov: Dončić, Dragić, Vidmar, Murić FOTO: Twitter

V tretje gre rado? Slovenska odbojkarska reprezentanca se te dni v poljskih Katowicah pripravlja na polfinalni obračun letošnjega Eurovolleya. V prvem sobotnem polfinali bodo našim fantom nasproti stali domačini Poljaki. Četa Alberta Giulianija je v skupinskem delu nanizala dva poraza in tri zmage, v osmini finala brez večjih težav s 3:1 v nizih odpravila južne sosede Hrvate, v polfinalu pa Čehom pred polno dvorano v Ostravi ni dovolila ponovnega veselja in se jim je s 3:0 v nizih maščevala poraz s prve tekme prvenstva. Slovenska odbojkarska reprezentanca je že dvakrat okusila slast igranja v finalu Eurovolleya, a bila obakrat žal prekratka. Leta 2015 so bili v bolgarski prestolnici boljši Francozi, štiri leta kasneje pa v Parizu Srbi. Zanimivo je, da so našim fantom na poti do finala obakrat neuspešno stali Poljaki. Pred šestimi leti je bilo v četrtfinalu tesnih 3:2 v nizih za Slovenijo, na delno domačem Eurovolleyu 2019 pa je slovenska reprezentanca na krilih polne dvorane Stožice poljsko ekipo odpravila s 3:1 in se podala v boj za zlato v Pariz. Tokrat bo slika obrnjena in Poljaki gostijo Slovence v dvorani Spodek.

V Ostravi je slovenske odbojkarje na pot do polfinala pospremila približno 100-glava množica slovenskih navijačev, ki so se dobro kosali s precej številčnejšimi Čehi. A v boju za medalje slovenski fantje računajo na številčnejšo podporo, ki bi pomagala preglasiti podpornike Poljske in fantom vliti dodatne moči v igri. Prvi navijači se bodo s turistično agencijo Palma že danes zvečer z avtobusi odpravili na Poljsko, pri agenciji pa imajo že načrtovane tudi posebne letalske linije, tako da bodo slovenskim asom zagotovili podporo kot so jo imeli košarkarji v Carigradu.