Pred svetovnim prvenstvom v košarki: 'Tekmovanje bo zelo kvalitetno'

Kot po tekočem traku so se v zadnjem času vrstile odpovedi v taboru Združenih držav Amerike. Aktualni svetovni prvaki kar naenkrat niso več tako izraziti favoriti, kot bi bili, če bi zanje nastopali vsi najboljši. Tega se zaveda tudi nekdanji slovenski reprezentant Primož Brezec : "Svetovno prvenstvo bo zelo kvalitetno. Zaradi številnih odpovedi v taboru ZDA ima kar nekaj reprezentanc možnost za osvojitev zlatega odličja. Predvsem Srbi imajo lepe možnosti. Na Kitajsko so prišli s praktično vsemi razpoložljivimi močmi. Miloš Teodosić ima sicer nekaj težav s poškodbo, a bo verjetno zaigral. Imajo dovolj dolgo klop, da se lahko kosajo tudi s favoriziranimi Američani," napoveduje legendarni center, ki bo, kot sam pravi, ob odsotnosti naše izbrane vrste navijal prav za Srbijo. 'Porazno je, da na svetovnem prvenstvu ni evropskih prvakov' Boštjan Nachbar obžaluje, da se na Kitajskem ne bo mudila tudi naša izbrana vrsta, ki je leta 2017 na evropskem prvenstvu spisala zlato poglavje slovenske košarke: "Z vidika posla lahko razumem, zakaj evropskih prvakov ni na Kitajskem. Povsem drugače pa stvar vidim, če jo pogledam s stran navijačev, košarkarjev in športa nasploh. To, da na tako pomembnem tekmovanju ni slovenske reprezentance, je posledica nesmiselnega kvalifikacijskega sistema."Priljubljeni ‘Boki’ še pravi, da si bo svetovno prvenstvo sicer ogledal, a pesti ne bo stiskal za nikogar.



'Prvenstvo bo izjemno zanimivo in kakovostno'

Ameriška reprezentanca na stavnicah še vedno kotira najvišje, na drugem mestu pa že najdemo reprezentanco Srbije. Temu pritrjuje Peter Vilfan, ki je mnenja, da so prav Nikola Jokić in druščina poleg reprezentance ZDA glavni favoriti za naslov prvaka: "Pričakujem izjemno zanimivo in kakovostno svetovno prvenstvo. Predvsem zaradi tega, ker pri Američanih manjkajo številni najboljši. Nekateri so celo mnenja, da je to njihova druga ali tretja reprezentanca. To vliva upanje preostalim moštvom. Še vedno pa menim, da so Združene države Amerike glavni favorit. VGreggu Popovichu imajo izjemnega stratega, ki ga za povrh obdaja vrhunski strokovni štab. Vsi dobro poznajo evropski način košarke, kar jim bo zagotovo v veliko pomoč. Moj drugi favorit pa je zagotovo Srbija. Vse pozicije imajo fantastično ‘pokrite’. Želim si, da jim uspe."

Kot že rečeno, stavnice največ možnosti za zlato odličje pripisujejo Američanom in Srbom. Na tretjem mestu so neugodni Grki, ki bodo največ stavili na najkoristnejšega igralca minule sezone lige NBA Giannisa Antetokounmpa. Grkom sledijo Španci, ki v tem tisočletju kot po pravilu krojijo svetovni košarkarski vrh. Na petem mestu pa lahko že najdemo evropske prvake iz leta 2013 Francoze, ki imajo v svojih vrstah kar pet košarkarjev iz najmočnejše lige na svetu. V boj za medalje bi se znali vmešati še Italijani, Avstralci, Litovci, Argentinci in Nemci.



Komu bo pripadel naziv najboljšega strelca?

Stavnice pravijo, da bo to najverjetneje uspelo že prej omenjenemu Antetokounmpu. Le odtenek manj možnosti za naziv najboljšega strelca stavnice pripisujejo Bogdanu Bogdanoviću, ki je presenetljivo pred prvim srbskim zvezdnikom Jokićem. Center Denver Nuggetsov je šele sedmi med favoriti. Pred njim so se razvrstili še Kemba Walker in Donovan Mitchell (oba ZDA), Patty Mills (Avstralija) ter Evan Fournier (Francija).