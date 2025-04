Pred tekmo vseh tekem v Dallasu jezerniki nad Oklahomo z 'rezervno' postavo?

Kar peterica košarkarjev pri Los Angeles Lakers ima pred vnovičnim gostovanjem pri Oklahomi vprašljiv status, medtem ko Japonec Rui Hačimura zagotovo ne bo stopil na parket Paycom Centra.

Bolj ali manj je jasno, da se Luka Dončić (dimlje), LeBron James (dimlje), Austin Reaves (gleženj), Gabe Vincent (koleno) in Dorian Finney-Smith (gleženj) podobno kot Hačimura najverjetneje ne bodo znova zoperstavili Shaiju Gilgeousu-Alexandru in druščini, ki si je že pred časom zagotovila najboljše izhodišče pred končnico na zahodu. Čeprav so pri Lakersih kot glavni razlog navedli zdravstvene težave omenjenih košarkarjev, mnogi menijo drugače, in sicer da je to zgolj preventivna poteza trenerja JJ Redicka in njegovih sodelavcev v luči prihajajočega spektakla v Teksasu.