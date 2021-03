Pred tekmo vseh zvezd liga NBA napoveduje televizijski spektakel

Najboljši svetovni košarkarji, med njimi tudi Luka Dončić, so zbrani v Atlanti, kjer se bo odvila tradicionalna tekma vseh zvezd. Že sedemdeseti praznik košarke bo zaradi pandemije okrnjen in zgoščen, navijači v dvorano ne bodo mogli, nekateri zvezdniki pa so javno povedali, da jim je tekma v takšnih okoliščinah odveč. Liga NBA kljub temu napoveduje televizijski spektakel, Luka Dončić pa bo ponovno zaigral ob svojem idolu LeBronu Jamesu.

