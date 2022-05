Pred tridesetimi leti se je v Slovenskih Konjicah pisala zgodovina

Prvo neuradno mednarodno tekmo so Slovenci sicer 8. maja v Tolminu odigrali proti Univerzi Michigan, nekaj dni kasneje pa so torej dočakali tudi prvo meddržavno tekmo pod slovensko zastavo. 20. maja 1992 so se izbranci selektorja Zmaga Sagadina v prijateljski tekmi ob otvoritvi nove športne dvorane v Slovenskih Konjicah pomerili s Hrvaško, ki je pričakovano slavila zmago s 93:74. Ne glede na končni izid je tekma predstavljala nov mejnik v razvoju obeh reprezentanc ter se seveda vpisala v zgodovino slovenske in hrvaške košarke. Za Hrvate, ki so nekoliko pozneje na olimpijskih igrah v Barceloni osvojili celo srebrno odličje, so tedaj igrali zvezdniki, kot so Dražen Petrović, Dino Rađa, Toni Kukoč in Arijan Komazec. Slovenski dres pa so ponosno nosili Teoman Alibegović, Peter Vilfan, Slavko Kotnik, Žarko Đurišić, Roman Horvat, Dušan Hauptman, Boris Gorenc, Jaka Daneu, Vlado Mičunovič, Primož Bačar, Zoran Golc, Bojan Brodnik in Darko Mirt.

Čeprav od tekme mineva trideset let, je spomin nanjo pri glavnih akterjih slovenske reprezentančne zgodovine še zelo živ. "Spomini na tekmo v Slovenskih Konjicah so vedno izjemno prijetni in čustveni. Prvič obleči dres z državnim grbom in poslušati himno naše mlade države je bilo res nekaj posebnega. Predvsem smo čutili in še danes čutimo izjemen ponos. Vsi skupaj smo komaj čakali, da stopimo na igrišče. Na drugi strani nam je stala izjemna hrvaška reprezentanca z Draženom, Tonijem in Dinom na čelu, ki se je nato zlahka uvrstila na olimpijske igre in se v finalu odlično kosala tudi z ZDA. Ponosni smo, da smo spisali reprezentančno košarkarsko zgodovino, ki je z naslovom evropskih prvakov leta 2017 dosegla enega izmed vrhuncev. Verjamem namreč, da fantje še niso rekli zadnje besede," je za uradno spletno stran KZS spomine obujal Roman Horvat.

Slovenske Konjice, 20. maj 1992:

Slovenija – Hrvaška 74:93 (32:53)

Strelci za Slovenijo: Horvat 8, Bačar 2, Alibegović 16, Hauptman 7, Mičunovič 2, Vilfan 14, Kotnik 10, Đurišić 9, Daneu 2, Gorenc 4, Golc, Brodnik, Mirt; selektor Zmago Sagadin.

Strelci za Hrvaško: Petrović 18, Perasović 9, Tabak 8, Kukoč 8, Alanović 3, Šarlija 11, Sobin 2, Arapović 6, Kelečević, Komazec 9 , Rađa 10, Naglić 5, Gregov 2, Mršić 2, Cvjetićanin (ni nastopil zaradi povišane temperature); selektor Petar Skansi.