Pred vrati nova sezona lige NBA: kopica odprtih vprašanj

Liga NBA se bo začela 22. oktobra z dvema poslasticama. Prvaki bodo pred svojimi gledalci v Torontu prejeli zmagovalne prstane pred obračunom z New Orleansom oziroma bodočim zvezdnikom in prvim kandidatom za naslednika Luke Dončića na mestu novinca leta Zionom Williamsonom, dve uri in pol kasneje pa se bosta v Staples Centru v Los Angelesu udarila mestna tekmeca Clippers in Lakers. Novo sezono Lige NBA bomo podrobno spremljali tudi na naši spletni strani. Vabljeni k branju.

Minili so časi super-zvezdniških ekip, ki so bile praktično že pred začetkom sezone proglašene za končne zmagovalce. Poleti je toliko igralcev zamenjalo kluba kot še nikoli v zgodovini lige NBA, zato so se karte močno premešale in ekipe, ki so še pred nekaj sezonami lovile končnico, so zdaj postale kandidatke za naslednika Toronto Raptors.

Kawhi Leonard, ki je Kanadčane popeljal do prvega naslova v zgodovini, hkrati pa postal MVP finala, je odšel k Los Angeles Clippers, kjer se mu je pridružil Paul George. Russel Westbrook je zapustil Oklahomo City Thunder in bo v Houstonu znova moči združil z Jamesom Hardnom. Anthony Davis je novi član Los Angeles Lakers in novi soigralec LeBrona Jamesa. Kemba Walker in Enes Kanter sta okrepila Boston Celtics, Mike Conley in Bojan Bogdanović sta odšla v Utah Jazz, Kyrie Irving in še poškodovani Kevin Durant pa sta nova zvezdnika Brooklyn Nets.

Jasno je torej, da super ekip, ki bi jih sestavljali trije ali več superzvezdnikov, ni več in da prihaja čas super tandemov. Med njimi sta zagotovo tudi Luka Dončić in 221 centimetrov visoki Kristaps Porzingis, ki sta pod košema dobila še "prijateljsko" okrepitev Bobana Marjanovića. Napovedi ameriških košarkarskih in športnih portalov o prvaku ali finalistih se močno razlikujejo. Enotni so si, da tako težke naloge še niso imeli, saj je ogromno faktorjev, ki bodo vplivali na končen rezultat.

Philadelphia strah in trepet

Spletna stran Bleacher Report je za prvega favorita proglasila Philadelphio 76-ers, ki - zanimivo - nima izrazitih zvezdnikov, temveč odlične posameznike, ki bodo po njihovem mnenju strah in trepet tako v obrambi kot napadu. Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford in Joel Embiid so verjetno najmočnejša prva peterka lige, so zapisali.