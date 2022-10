Pred zmaji prvi zahtevnejši tekmec v regionalnem prvenstvu

"Pred nami je nova tekma. Budućnost je v Podgorici vedno izredno zahteven tekmec. Tako kot mi so tudi domačini v primerjavi z minulo sezono prenovili ekipo. Iz tekme v tekmo se dvigujejo, igrajo prepoznavno in hitro košarko. Mi moramo napraviti korak naprej in odigrati bolj čvrsto, intenzivno, z več teka in več borbenosti. Na zadnjih tekmah nam je to manjkalo," pred obračunom pravi trener Jurica Golemac.

Z varovanci je v sredo gostoval v Romuniji pri Cluju in doživel drugi zaporedni poraz v Eurocupu. Takrat obramba zmajev ni bila dovolj čvrsta, napad pa ob odsotnosti Yogija Ferrella premalo povezan. Povratek Američana vliva upanje, da bo že danes drugače. "Počasi se pobiramo in dali bomo vse od sebe, da odigramo dobro tekmo. Nekateri igralci so se v ekipo vrnili po zdravstvenih težavah, upajmo, da bodo čim hitreje ujeli sapo in pravi ritem. Zagotovo nam bo lažje, saj se je moštvu pridružil tudi naš glavni organizator igre. Analizirali smo zadnji obračun v Eruocupu, obenem pa bodo igralci, ki prej niso trenirali, zdaj lahko z ekipo oddelali trening," dodaja Golemac.