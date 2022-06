Predčasno v četrtfinalu EP

Prvi polčas je pripadel Ircem, ki so odšli na glavni odmor s točko prednosti (25:24). Slovenija je spet navdušila v nadaljevanju – tokrat je zadostovala serija 0:10, ki je naši ekipi uspela v drugem delu tretje četrtine. Po zaostanku 31:30 je štiri minute kasneje na semaforju pisalo 31:40. V nadaljevanju se razmerje moči ni spremenilo, Slovenija je prepričljivo zmagala. "Prvi cilj je dosežen, uvrstili smo se v četrtfinale, kjer nas v nedeljo čaka Litva. Lahko smo zadovoljni z dvema zmagama, morda je malo grenkega priokusa, ker po odlični tekmi nismo premagali favorizirane Latvije, ampak šteje uvrstitev v četrtfinale. Verjamemo, da lahko proti Litvi pokažemo svoj pravi obraz in jih poskušamo presenetiti," je po koncu rednega dela za uradno spletno stran KZS povedal selektor Žiga Kobaševič.

Izid, 2. krog:

Irska – Slovenija 43:54 (14:14, 11:10, 12:18, 6:12)

Slovenija: Koduzović 8 (10 sk, 7 as), Slapničar 20 (14 sk, 7 as), Musić 6 (2 sk, 3 as), Gračnar, Kamenik 8 (7 sk), Gračner 2 (3 sk, 3 as), Lokar 2 (3 sk), Radić, Povše, Bojanec (2 sk) , Škorjanc 8 (8 sk).