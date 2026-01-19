'Predobro smo plačani, da bi se izgovarjali na naporen urnik'

"Končno smo odigrali eno boljših tekem v obrambi. Proti tako neugodnemu tekmecu, kot je Toronto, moraš biti skozi vseh 48 minut na zelo visoki ravni. Tudi tokrat so nam tesno dihali za ovratnik, šele v zadnji četrtini smo uspeli streti njihov odpor, a kar na koncu šteje, je zmaga," je po 25. zmagi v sezoni uvodoma dejal eden od dveh najučinovitejših posameznikov v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA, Luka Dončić.

Slovenski reprezentančni kapetan (25) je skupaj s centrom Deandrejem Aytonom (25) in zimzelenim LeBronom Jamesom (24) prispeval največji delež k skupnim 110 točkam Lakersov.