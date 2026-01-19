'Predobro smo plačani, da bi se izgovarjali na naporen urnik'

"Končno smo odigrali eno boljših tekem v obrambi. Proti tako neugodnemu tekmecu, kot je Toronto, moraš biti skozi vseh 48 minut na zelo visoki ravni. Tudi tokrat so nam tesno dihali za ovratnik, šele v zadnji četrtini smo uspeli streti njihov odpor, a kar na koncu šteje, je zmaga," je po 25. zmagi v sezoni uvodoma dejal eden od dveh najučinovitejših posameznikov v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA, Luka Dončić.
Slovenski reprezentančni kapetan (25) je skupaj s centrom Deandrejem Aytonom (25) in zimzelenim LeBronom Jamesom (24) prispeval največji delež k skupnim 110 točkam Lakersov.
"Ponavljam, bolj kot igra v napadu me je navdušila naša obramba, saj smo napadalno nadarjeno ekipo uspeli zadržati na zgolj 93 točkah. Ayton je bil odličen na obeh straneh igrišča, prav tako James, sam pa sem skušal karseda najbolje zaposliti svoje soigralce. Še vedno pa nisem zadovoljen z metom za tri točke," je priznal Dončić in dodal, da izgovorov za zadnje poraze, ki so po besedah glavnega trenerja JJ Redicka v večini posledica poškodb ključnih mož zaradi napornega urnika tekem, ne sme biti.
"Vsi se zavedamo, da bomo veliko potovali v naslednjih 15 dneh, a kljub temu izgovorov ne sme biti. Predobro smo plačani za naše delo, da bi se izgovarjali na naporen ritem tekem. Po polovici sezone imamo 25 zmag na svojem računu, a lahko bi bilo tudi bolje," je zaključil Dončić.
