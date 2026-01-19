Naslovnica
Košarka

'Predobro smo plačani, da bi se izgovarjali na naporen urnik'

Los Angeles, 19. 01. 2026 08.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so po daljšem času odigrali dobro tekmo v ligi NBA in posledično prišli do izjemno pomembne zmage proti Toronto Raptorsom s 110:93. Slovenski zvezdnik v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić je na parketu preživel 34 minut in v tem času zbral 25 točk. Po tekmi je bil 26-letni Ljubljančan razumljivo zadovoljen z ekipno predstavo kalifornijskega moštva.

"Končno smo odigrali eno boljših tekem v obrambi. Proti tako neugodnemu tekmecu, kot je Toronto, moraš biti skozi vseh 48 minut na zelo visoki ravni. Tudi tokrat so nam tesno dihali za ovratnik, šele v zadnji četrtini smo uspeli streti njihov odpor, a kar na koncu šteje, je zmaga," je po 25. zmagi v sezoni uvodoma dejal eden od dveh najučinovitejših posameznikov v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA, Luka Dončić.

Slovenski reprezentančni kapetan (25) je skupaj s centrom Deandrejem Aytonom (25) in zimzelenim LeBronom Jamesom (24) prispeval največji delež k skupnim 110 točkam Lakersov.

Luka Dončić je bil s 25 točkami eden od dveh najboljših strelcev v vstah Lakersov. Isto število točk je dosegel tudi center Deandre Ayton.
FOTO: Profimedia

"Ponavljam, bolj kot igra v napadu me je navdušila naša obramba, saj smo napadalno nadarjeno ekipo uspeli zadržati na zgolj 93 točkah. Ayton je bil odličen na obeh straneh igrišča, prav tako James, sam pa sem skušal karseda najbolje zaposliti svoje soigralce. Še vedno pa nisem zadovoljen z metom za tri točke," je priznal Dončić in dodal, da izgovorov za zadnje poraze, ki so po besedah glavnega trenerja JJ Redicka v večini posledica poškodb ključnih mož zaradi napornega urnika tekem, ne sme biti.

"Vsi se zavedamo, da bomo veliko potovali v naslednjih 15 dneh, a kljub temu izgovorov ne sme biti. Predobro smo plačani za naše delo, da bi se izgovarjali na naporen ritem tekem. Po polovici sezone imamo 25 zmag na svojem računu, a lahko bi bilo tudi bolje," je zaključil Dončić.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić toronto raptors

Lakersi s 25 točkami Dončića prišli do zelo pomembne zmage

