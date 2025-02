Predsednica Lakersov o prvem pogovoru z Dončićem

"Ko sem ga prvič videla, sem mu rekla, da bo spisal svoje poglavje v zgodovini Lakersov, ob tem pa sem dodala, da smo zelo navdušeni, da ga imamo," je dejala Jeanie Buss v oddaji The Rich Eisen Show in dodala: "Odvrnil mi je, da si želi, da bi bil Kobe tukaj."

Predsednica Lakersov Jeanie Buss je pred kratkim spregovorila o okoliščinah menjave Luke Dončića in potrdila, da Slovenec za menjavo ni vedel in da je pred novico na žalost kupil hišo v Dallasu. Predsednica je nato delila tudi del njunega prvega pogovora, v katerem je Dončić omenil velikana Lakersov Kobeja Bryanta .

Slovenski as se je tudi ob predstavitvi v Los Angelesu spomnil dogodka izpred nekaj let, ko ga je med tekmo v slovenskem jeziku s tribune ogovoril Kobe Bryant. "Tega trenutka se odlično spominjam in mi bo za vedno ostal v spominu. Že, da je Kobe sploh vedel moje ime, mi je ogromno pomenilo. Želim si, da bi lahko bila Kobe in Gigi (op. p. Kobejeva hči) tukaj, da bi videla ta trenutek."