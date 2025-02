Bo Dončićev prestop vplival na zastopanje reprezentančnega dresa?

Kot celoten košarkarski svet so bili tudi v Košarkarski zvezi Slovenije nad menjavo, ki sta jo izvedla Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers zelo presenečeni, a njen predsednik Matej Erjavec verjame, da je kombinacija Luke Dončića in Lakersov dobitna.

"Igranje v Lakersih ni ravno kazen. Prepričan sem, da je legendarna franšiza Lakersov in legendarni igralec, kot je Luka Dončić, recept za uspeh," se je na dogajanje čez lužo odzval Erjavec.

Kot glavni razlog za to skrajno odločitev Dallasa se navaja slaba fizična pripravljenost Dončića, vendar sam tem navedbam ne verjame, označil jih je za neutemeljene in smešne. "Osebno dobro poznam ljudi, ki delajo z njim na fizični pripravi in vem, da ni nepripravljen. Luka je zelo dobro pripravljen," še poudarja predsednik KZS.

Kljub temu, da prestop vsekakor prinaša nove izzive, pa Erjavec verjame, da ne bo vplival na Dončićevo zastopanje slovenskih barv. "Luka je že večkrat javno povedal, da bo vedno igral za reprezentanco Slovenije, kadar bo zdrav in sposoben za to," trdi predsednik krovne organizacije in dodaja, da bodo prve formalne stike z Lakersi navezali že po tekmi vseh zvezd.