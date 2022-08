Pregovorno vratolomna taxi vožnja po Istanbulu še najmanj 'všeč' Dončiću

Po petkovi pripravljalni tekmi proti Turčiji, slednja je na trenutke izgledala, kot da gre za izločilni dvoboj na kakšnem velikem tekmovanju, se je slovenska reprezentanca za konec gostovanja v Istanbulu pomeril še z Ukrajino. Slovenci, ki so se na parket podali brez Gorana Dragića in Luka Dončića, so zabeležili še četrto zmago. Ukrajince so ugnali s 86:82. Dragić in Dončić sta si v družbi fizioterapevta Anžeta Mačka in vodje slovenske košarkarske delegacije Marka Milića privoščila turistično vožnjo s taksijem po večmilijonski prestolnici.