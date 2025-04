Prej je bil zvezda, zdaj igra za Lakerse: Lukovi dresi najbolj prodajani

Luka Dončić je v šestih sezonah pri Dallasu dokazal, da je košarkarski genij. Petkrat je bil izbran v prvo peterko rednega dela sezone. Teksaško ekipo je pripeljal do konferenčnega finala in lani do velikega finala lige NBA. A slava pred njegovim odhodom v Los Angeles Lakerse se ne more primerjati z njegovim dosegom zdaj, ko kraljuje v mestu angelov.