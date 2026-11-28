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S petim porazom so si slovenski košarkarji močno priprli vrata v Katar, kjer se bo konec poletja merilo 32 najboljših reprezentanc na svetu. Na SP se bodo uvrstile prve tri ekipe iz skupine, v kateri je prvo mesto že oddano Franciji, Finska ima zdaj dve zmagi prednosti pred Slovenijo, tretja pa je Švedska, ki ima zmago več, a slabše medsebojno izhodišče s Slovenijo.

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Do konca kvalifikacij so še trije krogi, od tega bo Slovenija dvakrat gostovala, prvič že v ponedeljek v Sombotelu na Madžarskem, ki ima po današnjem porazu v Stockholmu enak izkupiček kot Slovenija na četrtem mestu. V februarskem ciklu bo Slovenija gostila Francijo in gostovala na Finskem.

Slovenija je na celotni tekmi vodila le slabo minuto in še to v prvi četrtini. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenijo je proti Finski prvič vodil 32-letni Domen Zevnik, ki je postal selektor, ker Aleksander Sekulić zaradi klubske pogodbe ne sme več voditi reprezentance. "Prejeti 107 točk na domači tekmi je nesprejemljivo, ne glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh. Vsi smo krivi za ta poraz in skupaj moramo analizirati današnjo tekmo, če želimo v ponedeljek iztržiti kaj več. Finska je zasluženo zmagala, saj je imela odličen strelski večer, mi pa smo bili zelo slabi v obrambi in metu za tri točke," je ob neuspešnem debiju dejal trener Krke in reprezentance.

"Žal se v košarki v Evropi dogajajo stvari, na katere nimamo vpliva. Govorim tako o odločitvi, da Sekulić ne sme voditi reprezentance, kot o nivoju sojenja, ki je bil nocoj pod vsako kritiko. Vseeno je 107 prejetih točk na domačem parketu bistveno preveč. Pred nami so še tri tekme in treba se je dobro pripraviti in jih dobiti," je tekmo v Celju komentiral kapetan Klemen Prepelič, ki je bil (neupravičeno) izključen.

Slovenija - Finska FOTO: Sofascore.com

Slovenija je tretjič zapored izgubila s Finsko po kvalifikacijah za prejšnje SP 2023. Tokrat ni imela pravih možnosti, saj so bili gostje, sicer četrta reprezentanca z eurobasketa 2025, ki so tudi nastopili močno oslabljeni v primerjavi z avgustovskimi tekmami, enostavno premočni.

Domen Zevnik FOTO: Aljoša Kravanja

"Danes nismo imeli nobenih možnosti za zmago. Finska je bila enostavno boljša. Celotno tekmo smo bili v zaostanku in nikakor nismo znali ustaviti njene hitre igre. Obramba je bila pod nivojem, zato se moramo do ponedeljka bolje pripraviti in predvsem v obrambi pokazati drugačen obraz," pa je bil realen v oceni Gregor Horvat.

Slovenija je na celotni tekmi vodila le slabo minuto in še to v prvi četrtini. Proti gibljivi in hitri igri Finske je bila brez moči, tako da ji je tekmec v prvih 14 minutah nasul 40 točk (40:33), do odmora pa 57.

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Podoba na parket se ni spremenila niti po 15 minutnem posvetu v slačilnici, povrh vsega pa je moral kapetan Klemen Prepelič v 24. minuti zapustiti parket zaradi petih osebnih napak.

Klemen Prepelič FOTO: Profimedia

Finska je imela tedaj že 12 točk prednosti (67:55), ki jih do konca zlahka zadržala. Slovenija je prvič v zgodovini na domačih uradnih tekmah prejela več kot sto točk. Najboljša strelca sta bila Gregor Hrovat z 29 točkami in Miha Cerkvenik, ki jih je dosegel 21.