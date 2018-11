Prekletstvo Stožic: Olimpija tudi v četrto poražena pred domačimi navijači v Ligi prvakov

Ljubljančani so tako podaljšali niz porazov v Ligi prvakov. Edini dve točki so vpisali na gostovanju v Belgiji, kar pomeni, da so se več ali manj že po polovici predtekmovanja poslovili od nadaljnjega tekmovanja. Petrol Olimpija je dobro odigrala tri četrtine tekme, povsem pa je popustila v zadnji četrtini, ki so jo gostje dobili z 29:18. Nemci so se prebili do vodstva 58:63, ki ga do zaključka niso izpustili iz rok. Petrol Olimpija se je dve minuti pred koncem po trojki Mihe Lapornikaprebila do 64:68, v zaključku pa so gostje zadržali vse nalete in prišli do zaslužene zmage. Miha Lapornik je dosegel 17 točk, Scottie Reynolds je zbral 14 točk in 10 podaj, Mirza Begićpa je imel 14 točk in 7 skokov. Petrol Olimpija bo 21. novembra gostovala v Istanbulu pri Bešiktašu.

Izid, Liga prvakov, 6. krog:

Petrol Olimpija - Medi Bayreuth 67:76