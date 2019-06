Preko Sudana in Zlatoroga do nabora lige NBA: Matur Maker na testiranjih NBA ekip

Čeprav je rojen v Južnem Sudanu, je Matur Maker pravi popotnik. Družina se je namreč v njegovem zgodnjem otroštvu veliko selila. Po državljanski vojni, ki je izbruhnila v Sudanu, je z družino preko Ugande prebegnil v Avstralijo, a se je družina občasno vračala v domovino. Pri 13 letih ga je opazil košarkarski trener Edward Smith, h kateremu se je Matur preselil v Sydney, preden se je z bratom Thonom Makerjem in omenjenim trenerjem preselil v ZDA. V zvezni državi Virginia je obiskoval srednjo šolo, kjer je igral za ekipo, katero je vodil prav trener Smith. V drugem letniku se je prešolal in svoje izobraževanje nadaljeval v Ontariu, kamor se je preselil tudi Smith, ki je kasneje postal poverjenik bratov Maker. Ko so Milwaukee Bucks leta 2016 na naboru izbrali njegovega brata Thona z 10. izborom, se je Matur znova prešolal, da bi lahko živel bližje bratu.