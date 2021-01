Preložen tudi obračun Cedevite Olimpije in Krke

Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije ostali brez torkove zaostale tekme petega kroga lige Aba proti Budućnosti, so zdaj iz vodstva tekmovanja sporočili, da je preložen tudi dvoboj 14. kroga med Olimpijo in Krko, ki bi moral biti 9. januarja.

Košarkarji Krke in Olimpije so se ob začetku sezone 2020/21 pomerili tudi za slovenski superpokal. Zmagali so Ljubljančani z 78:67. Vzrok je naraščajoče število okužb z novim koronavirusom v vrstah Budućnosti in Krke. Zaradi primerov okužb v vrstah Cibone pa sta preložena tudi obračuna 13. in 14. kroga Cibona– Borac ter Crvena zvezda – Cibona. Novi termini bodo znani takoj, ko bo mogoče, pravijo v vodstvu lige.