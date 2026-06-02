Preminil je eden boljših trenerjev v zgodovini lige NBA

Rick Adelman je v 23-letni karieri glavnega trenerja poleg Portlanda vodil tudi Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets in Minnesoto Timberwolves, med letoma 1983 in 1989 pa je bil tudi pomočnik trenerja pri zasedbi iz Oregona.

V dolgoletni strokovni karieri so njegove ekipe dosegle 1042 zmag, kar ga po uspešnosti uvršča na deseto mesto v ligi NBA. Nobene ekipe ni popeljal do končne zmage, še najbližje temu je bil Portland v letih 1990 in 1992, ko je v finalnih serijah moral priznati premoč Detroitu in Chicagu.

V času igralske kariere je igral za San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz in Kansas City-Omaha Kings.