Košarka

Preminil je eden boljših trenerjev v zgodovini lige NBA

New York, 02. 06. 2026 08.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Rick Adelman

V 80. letu starosti je umrl znani ameriški košarkarski trener Rick Adelman. Pod njegovim vodstvom so se Portland Trail Blazers dvakrat uvrstili v veliki finale severnoameriške lige NBA, leta 2021 pa je bil sprejet v košarkarski hram slavnih v Springfieldu.

Rick Adelman je v 23-letni karieri glavnega trenerja poleg Portlanda vodil tudi Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets in Minnesoto Timberwolves, med letoma 1983 in 1989 pa je bil tudi pomočnik trenerja pri zasedbi iz Oregona.

V dolgoletni strokovni karieri so njegove ekipe dosegle 1042 zmag, kar ga po uspešnosti uvršča na deseto mesto v ligi NBA. Nobene ekipe ni popeljal do končne zmage, še najbližje temu je bil Portland v letih 1990 in 1992, ko je v finalnih serijah moral priznati premoč Detroitu in Chicagu.

V času igralske kariere je igral za San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz in Kansas City-Omaha Kings.

Ko postane otrokova sreča glavno merilo uspešnega starševstva
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Čevlji, ki se najbolje podajo k širokim kavbojkam
Že 10 minut hoje po zajtrku pomaga uravnavati krvni sladkor
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks in filerje v dvajsetih letih
Čustvena odvisnost: kdaj navezanost ni več zdrava
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Prepih v prostoru: zakaj nastane in kako ga preprečiti pri klimi
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
