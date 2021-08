Preoblikovana Krka pod taktirko Damjanovića optimistično v novo sezono

Krko bo v novi sezoni vodil trener Dalibor Damjanović , ki je v zadnji tretjini minule sezone postal glavni trener Krke in jo obdržal v ligi Aba, prišel v finale slovenske lige in postal prvak pokala Spar. Pri delu bosta Damjanoviću pomagala pomočnika Ožbej Stane (v Novem mestu je deloval v sezoni, ko je ekipo kot glavni trener vodil Dejan Mihevc) in Matic Šiška , za fizično pripravo pa bo zadolžen Matej Gliha .

Kapetan moštva ostaja izkušeni Luka Lapornik, ob njem pa so iz lanske sezone ostali še Leon Stergar, Miha Škedelj, Rok Stipčević in Jan Kosi. Novinci v ekipi so ameriški krilni center Hasahn French, hrvaški krilni center igralec Marko Arapović, mladi slovenski reprezentančni branilec Andrej Stavrov, organizator iger Jan Špan ter center Jurij Macura, kot zadnji pa se je ekipi pridružil ameriški branilec strelec TJ Gibbs. S posoje se je v člansko ekipo vrnil Jakov Stipaničev, iz mlajših selekcij in posoje pa se je članom pridružil še mladinski reprezentant Jaka Klobučar.

"Priprave smo začeli v nepopolni postavi, v minulem tednu sta se nam pridružila še Marko Arapović in Hasahn French. Fantje, ki so prišli v prvem tednu priprav, in košarkarji, ki so bili že lani z nami, so delali dobro, po besedah našega kondicijskega trenerja Mateja Glihe so solidno pripravljeni pričakali začetek priprav. Pred nami je zahtevno delo. V teh pripravah si moramo napolniti baterije za naporno sezono, ki nas čaka: v domači ligi Nova KBM in pokalu Spar ima Krka vedno visoke ambicije, tudi letos želimo v finale. Pred nami je tudi močna liga Aba," je povedal trener Krke Dalibor Damjanović, ki se je v tem poletju izkazal tudi z delom v slovenski članski reprezentanci, kjer je bil pomočnik selektorju Aleksandru Sekuliću.

"Mislim, da smo sestavili dobro ekipo. Veliko igralcev se je zamenjalo. Upam, da smo dobro izbrali," je dodal direktor kluba Jure Balažić. Prvo uradno tekmo bodo Dolenjci odigrali 17. septembra, ko jih v dvorani Tivoli čaka obračun superpokala z letos močno okrepljeno Cedevito Olimpijo.