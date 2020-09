Preobrat? Koprčani trdijo, da klub še kako živi: 'Nastopali bomo v vseh tekmovanjih'

"Po mnogih ugibanjih in zapisih v medijih, ki se vrstijo dlje časa, še bolj pogosto pa v zadnjih dneh, s tem uradnim dopisom, koprski košarkarski delavci, delujoči znotraj KK Koper Primorska, sporočamo, da bo klub kljub težkim časom deloval naprej, z vsemi kategorijami in tako tudi s člansko ekipo, ki bo nastopala v vseh tekmovanjih, predvidenih v tej sezoni (državno prvenstvo, Pokal Spar in ABA 1)," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

"V zadnjih mesecih smo zares napeli vse moči, da bi najmočnejši obalni košarkarski sredini zagotovili obstanek. Borili smo se do konca, se udeležili mnogih sestankov s potencialnimi sponzorji, partnerji, podporniki, kljub celo podpisanim pismom o nameri ter številnih obljubah, smo še nekaj dni nazaj bili prepričani, da se je koprska košarkarska zgodba končala. V zadnjih dveh dneh smo v razgovorih z novimi zainteresiranimi partnerji našli sodelovanje, ki nam daje možnosti poti za naprej," zaključujejo z dopisom pri KK Koper Primorska.