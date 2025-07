Preobrat: Omić pred dvema dnevoma 'odpisan', danes v reprezentanci

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je takrat na vprašanje o Omiću dodal: "To so vprašanja za selektorja." S tem je jasno nakazal, da ima glavno besedo pri tem Sekulić, ki si je očitno v dveh dneh premislil.

Danes je namreč Košarkarska zveza Slovenije sporočila, da se je strokovni štab odločil drugače. "Glede na nepričakovano situacijo v zadnjem trenutku smo se strokovni štab in vodstvo reprezentance odločili, da skušamo izkoristiti vse možnosti, da bo reprezentanca na pripravah ter kasneje tudi na samem prvenstvu v najboljši možni izvedbi. Tako smo sprejeli odločitev, da reprezentanci priključimo Alena Omića. Alen se je na vabilo odzval izjemno pozitivno in je bil brez kakršnihkoli pogojevanj takoj pripravljen pomagati reprezentanci," je dejal Sekulić.

Omić, ki je nazadnje za slovensko reprezentanco nastopil 17. septembra 2016, ko je proti Ukrajini dosegel 15 točk in devet skokov, je navdušen nad povratkom: "Čeprav sem za slovensko reprezentanco že zaigral, se počutim, kot da sem prvič del izbrane vrste. Zelo vesel in srečen sem, da sem znova v reprezentanci. Komaj čakam, da se fantom pridružim na treningih. Seveda bo potrebno trdo delati ter se dokazovati strokovnemu štabu in soigralcem. Verjamem pa, da smo vsi skupaj sposobni prikazati dobre predstave," je dejal 33-letni center.

Omić je doslej za člansko izbrano vrsto Slovenije zbral 19 uradnih nastopov, na katerih je dosegel 146 točk in 105 skokov. Reprezentančni dres je prvič oblekel na svetovnem prvenstvu 2014 v Španiji, nato pa igral še na evropskem prvenstvu 2015 ter v kvalifikacijah za EuroBasket 2017.

V mlajših kategorijah je zastopal Slovenijo že na evropskem prvenstvu fantov do 18 let leta 2010 ter v letih 2011 in 2012 na evropskih prvenstvih do 20 let.