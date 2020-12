Preobrat v Bologni: Đorđević ostaja trener Virtusa

V začetku tedna je tako nekdanji srbski selektor najprej ostal brez službe v Bologni, Cristian Fedrigonaj bi začasno prevzel njegovo mesto, a jo zdaj Saša Đorđevićspet ima. V sporočilu za javnost so pri klubu iz Bologne v torek tako zapisali, da so po"konstruktivnem sestanku z Đorđevićem sklenili, da nadaljujejo skupno pot, ki so jo začeli marca 2019".

Razlog za prvotno odpoved pogodbe naj bi bil zadnji poraz v italijanski ligi proti Sassariju. V domačem prvenstvu ima Bologna razmerje zmag in porazov 5-4. Virtus Bologna pa je sicer v evropskem pokalu, tekmovanju, kjer nastopa tudi Cedevita Olimpija, kot edini udeleženec še neporažena. Doslej je dobila vseh sedem tekem ter si tudi že zagotovila nadaljevanje v Top 16. Virtus se je tudi kadrovsko okrepil, tako se je pred dnevi v klub iz lige NBA po 13 letih vrnil Marco Belinelli.Štiriintridesetletnik je podpisal triletno pogodbo.