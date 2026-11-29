Po 26. členu pravilnika italijanske zveze lahko tuji trenerji pridobijo ustrezno usposobljenost za vodenje prvoligaških ekip po več poteh. Za običajno priznanje je potrebnih pet polnih sezon na čelu ekip najvišjih nacionalnih lig v zadnjih petih letih. Pravilnik predvideva tudi nekatere izjeme in možnost opravljanja strokovnega izpita, vendar so tudi zanjo potrebne najmanj tri polne sezone v najvišji ligi tuje države.

Jureta Zdovca je Cantu za novega trenerja imenoval v sredo, dan pozneje ga je tudi uradno predstavil. Toda le nekaj dni po sklenitvi dogovora se je zapletlo pri njegovi registraciji. O zavrnitvi zahteve so poročali Sport Mediaset, Sportando in SuperBasket , uradne potrditve kluba ali CNA pa za zdaj še ni.

Zdovc je v zadnjih petih letih vodil litovski Žalgiris, turški Bursaspor in grški PAOK, vendar nobenega od teh klubov ni vodil celotno sezono. Prav to naj bi bilo po poročanju italijanskih medijev odločilno pri zavrnitvi njegove registracije. Devetinpetdesetletni Konjičan je bil izbran za naslednika Franka Vituccija, ki ga je vodstvo Cantuja odpustilo po devetih zaporednih porazih na začetku italijanskega prvenstva. Moštvo je po devetih krogih ostalo brez zmage na zadnjem mestu lestvice, Zdovc pa naj bi ga poskušal rešiti pred izpadom.

Cantu ima po poročanju italijanskih medijev možnost izpodbijati odločitev pristojnega organa, zato še ni jasno, ali bo Zdovc vendarle lahko prevzel ekipo. Do morebitne pridobitve ustrezne licence in zaključka registracijskega postopka pa ne more biti vpisan v zapisnik tekem kot glavni trener.

Cante je eden najuspešnejših italijanskih košarkarskih klubov z bogato evropsko tradicijo. V domačem prvenstvu je osvojil tri naslove italijanskega prvaka (1968, 1975 in 1981), na mednarodnem prizorišču pa med drugim dvakrat zaporedoma postal evropski prvak (1982 in 1983). V klubski vitrini ima tudi štiri pokale Korać, štiri pokale pokalnih zmagovalcev in dva medcelinska pokala. Moštvo se je leta 2025 po štirih sezonah v drugi ligi vrnilo v italijansko prvoligaško druščino.