Prepelič brani selektorja, a išče krivca: Vsega ne moremo zvaliti nanj

"Vedno je najprej na udaru selektor in nato izkušenejši igralci. Če Luko Dončića, Nikolo Jokića in LeBrona Jamesa kritizirajo, kako potem ne bodo nas?" je z vprašanjem na novinarska vprašanja o kritikah, predvsem po petkovem porazu na Portugalskem, odgovoril Klemen Prepelič.

Eden najbolj izkušenih članov izbrane vrste je na ponedeljkovi tekmi dosegel 31 točk in večino dvoboja vlekel slovenski voz do presenetljivo težko prigarane zmage proti reprezentanci, ki je na lestvici Mednarodne košarkarske zveze 44 mest nižje od Slovenije.

"Te kvalifikacije so večkrat pokazale čudne stvari. Vesel in ponosen sem, da smo to tekmo dobili. V vodstvu zveze in v trenerskem štabu pa bodo morali analizirati, zakaj se take stvari dogajajo," je žogo ob rob igrišča poslal član Dubaja v ligi Aba.