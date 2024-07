Prepelič: Dali smo vse od sebe, a treba je čestitati odličnim Grkom

Slovenija je izgubila drugič na turnirju. Grčija je bila pred polno dvorano temperamentnih navijačev prepričljivo boljša (68:96) in se bo v finalu v nedeljo zvečer udarila za edino olimpijsko vozovnico. Po končanih olimpijskih sanjah so Slovenci na vsa usta hvalili predstavo Grkov, poudarili so še, da so iz sebe dali vse, kar imajo. "Grčija je zasluženo slavila," je prepričan Klemen Prepelič.