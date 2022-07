Mnoge slovenske košarkarske navdušence je pred dnevi razveselila novica, da se bo izbrani vrsti pridružil Klemen Prepelić. Prav zaradi njegove vrnitve v reprezentanco so možnosti za ubranitev evropskega naslova še toliko večje. Bil je eden najboljših posameznikov finala evropskega prvenstva pred petimi leti. Zdaj uspešno okreva po hudi poškodbi roke, zaradi katere je predčasno sklenil sezono, pri okrevanju in nabiranju forme mu ob strani stojita njegova žena Tamara in njegov sin Teo.