Prepelič: Imamo najboljšega košarkarja na svetu

Slovenija bo v kvalifikacijah za olimpijske igre igrala tretjič. Popravnega izpita ne bo imela. "Ni priložnosti za 'kikse', enostavno je treba zmagati na štirih tekmah in narediti ta veliki korak, ki si ga vsi želimo," je še dejal Prepelič. Na obeh dosedanjih turnirjih je bila slovenska ekipa neuspešna. Junija 1992 ji je v Zaragozi zmanjkal le en koš, bolj oddaljena pa je bila leta 2008, ko se je v Atenah potegovala za uvrstitev na igre v Pekingu. Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prva tekma pa jo čaka 30. junija ob 15.30, ko se bo pomerila proti Angoli. Naslednji dan ob isti uri sledi obračun s Poljsko, petek je dan odmora, sobota in nedelja pa sta rezervirani za odločilne obračune. Prvouvrščeni iz skupine B bo igral proti drugemu iz skupine, v kateri so Litva, Venezuela in Južna Koreja – oziroma obratno. Finale se bo odvijal v nedeljo, 4. julija, ob 18.30. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.