Joventut z Omićem do konca pretil Barceloni na prvi tekmi po 'koronapremoru'

Klemen Prepeličv Valenciji, natančneje v dvorani Municipal Font de San Lluis, ni dobil priložnosti za igro, zato pa se je proti zvezdniški Barceloni v dresu Joventuta toliko bolj izkazal občasni slovenski reprezentant Alen Omić. Ta je bil drugi strelec svojega moštva s 14 točkami, z osmimi skoki se je močno približal tudi dvojnemu dvojčku in pristavil še štiri podaje ter eno blokado. Ko je dobro minuto pred koncem Adam Hangazadel za 92:83, se je zdela tekma že odločena, nato pa je Barcelonin katalonski rival stopil na plin in se uspel približati tudi na le dve točki zaostanka. Nikola Mirotićje v zadnjih sekundah nato ohranil mirno kri in zadel oba prosta meta, Nenad Dimitrijevićpa je zgrešil z metom za tri točke in tekma je bila dokončno odločena. Mirotić je bil s 16 točkami prvi strelec Barcelone, pri Joventutu pa je še nekaj točk več od Omića dosegel Conor Morgan (21).

Pozdrav praznim tribunam po koncu tekme: