Prepelič jasen: V Tokio gremo po medaljo

"Mislim, da je govoriti o nekih 'rankingih' nesmiselno. Vsi vidimo, kaj dela Nigerija. Premagala je Argentino in ZDA, včeraj izgubila z Avstralijo. Pripravljalne tekme so eno, uradne so drugo, zagotovo pa gremo mi tja na medaljo," je jasen cilj slovenske košarkarske reprezentance, ki bo v Tokiu igrala ob poveljstvu enega najboljših košarkarjev na svetu ta hip Luke Dončića, opisal Klemen Prepelič. Slovenski košarkarji bodo prvo tekmo odigrali 26. julija, in sicer bo to obračun z Argentino. Nato sledi obračun z domačini Japonci ter še poslastica s Španijo.

Močno pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca bo sicer premierno nastopila na olimpijskih igrah. "Zagotovo je priprava drugačna. To je nekaj novega, tega še nismo doživeli. Motivacija je zagotovo maksimalna. In mislim, da smo že vsi željni tega potovanja in da se pripravimo za veliki oder," je dodal Prepelič. Dotaknil se je tudi predstav iz Kaunasa, novinarjem pa skušal pojasniti še, kje so skrite rezerve slovenske reprezentance. "Mislim, da je celotna slika videti zelo dobro. Težko je zdaj govoriti, kaj je dobro in kaj je bilo slabo. Zagotovo pa je treba izboljšati ta skok nižjih košarkarjev, ko bodo Edo, Vlatko, Jakob, Mike in Žiga imeli težke borbe z nasprotniki. Mi pa moramo pri tem zagotovo pobirati daljše odbitke," je izpostavil slovenski ostrostrelec. Ta se zelo dobro razume in ujame z naturaliziranim košarkarjem Mikom Tobeyjem, ki je v Radovljici prav tako stopil pred novinarje.