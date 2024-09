Prepelič: Ni skrivnost, da sem velik navijač Olimpije

Novopečeni član regionalne košarkarske lige ABA, moštvo Dubaja, je na uvodni tekmi nove sezone omenjenega tekmovanja prijetno presenetilo z odmevno zmago proti branilcu naslova in evroligašu, beograjski Crveni zvezdi. Eden od nosilcev igre arabskega kluba je tudi dolgoletni slovenski reprezentant Klemen Prepelič, ki ne skriva simpatij do ljubljanske Cedevite Olimpije, pri kateri bo s svojim novim moštvom gostoval v nedeljo v Stožicah. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO od 18.40 naprej.

V naprotju z Dubajem pa je s klavrno predstavo in porazom s 13 točkami razlike (75:62) novo sezono v regionalnem košarkarskem tekmovanju odprla Cedevita Olimpija, ki je poleti močno prevetrila zasedbo in strokovno vodstvo, ki mu po novem poveljuje izkušeni črnogorski strateg Zvezdan Mitrović. V drugem krogu bodo Ljubljančani v Stožicah gostili moštvo Dubaja, ki se za začetek svoje regionalne zgodbe lahko pohvali z velikim skalpom - zmago nad Crveno zvezdo -, kar je po besedah Klemna Prepeliča povzročilo pravo evforijo v največjem mestu Združenih arabskih emiratov. "Vsekakor lepa igra in še lepša zmaga, ki je povzročila evforijo v Dubaju in bo zagotovo prispevala tudi k popularizaciji košarke v tem mestu. Imeli smo tudi lep obisk v dvorani, bili smo visoko motivirani in na koncu tudi zaluženo zmagali," je v pogovoru z novinarko Sanjo Modrić uvodoma dejal dolgoletni slovenski reprezentant, ki je torej poleti prestopil v vrste novopečenega člana lige ABA.

"V prvi vrsti me je prepričala večletna pogodba in dejstvo, da si me je zaželel v svojih vrstah novi trener Jurica Golemac. In kot tretje ambicioznost ljudi v klubu, ki želijo narediti nekaj dobrega s tem projektom. Menim, da so stvari zelo dobro zastavljene," je razloge za prihod v Dubaj nevedel Prepelič, ki se že veseli obračuna proti svojemu nekdanjemu moštvu.

Še v lanski sezoni je Klemen Prepelič za kratek čas nosil dres Cedevite Olimpije, v nedeljo pa ji bo stal nasproti kot član Dubaja. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Ni nobena skrivnost, da sem velik navijač Olimpije. Tu igrata moja zelo dobra prijatelja Jaka Blažič in Aleksej Nikolić ter družinski član Bine Prepelič. Tu sta tudi trener Zvezdan Mitrović in športni direktor Chechu Mulero, ki sta mi veliko pomagala v karieri. Spremljal sem tako poraz na uvodu lige ABA proti FMP-ju kot tudi lepo zmago proti Cluju v Eurocupu. Romuni so zelo dobra ekipa, s katero smo v pripravljalnem obdobju v Sarajevu izgubili za 10 točk. V vsakem primeru nas čaka zelo zahtevna tekma," pred dvobojem z Olimpijo, ki ga bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 18.40 naprej, pravi Prepelič. Ob koncu pogovora se je 32-letni Bistričan znova dotaknil velikega projekta, ki je v Dubaj privabil nekaj zelo kakovostnih košarkarjev. Skeptikov kljub temu najbrž ne manjka. "Dokler se ni vrgla prva žoga v zrak na tekmi s Crveno zvezdo, je bilo veliko ljudi skeptičnih. Po eni strani jih gre razumeti, saj gre za nov projekt, ki ni del evropske košarke. A z zadnjima podpisoma pogodb z Davisom Bertansom in Isaio Taylorjem je klub pokazal še dodatno resnost, ko je govora o tekmovalnih ambicijah. Ne želimo zgolj sodelovati, ampak pustiti veliko sled v tekmovanju. Klub se sicer še ni odločil o tem, katero tekmovanje bo v naslednji sezoni priključil k ligi ABA. Zdaj je popolna osredotočenost na nedeljsko tekmo z Olimpijo, nato pa bomo razmišljali naprej," je še pristavil priljubljeni "Prle".