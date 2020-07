Prepelič ostaja v Španiji, odslej za Valencio

Prepelič je v letošnji sezoni za Joventut, kjer igra tudi Alen Omić, odigral 23 tekem v rednem in štiri tekme v drugem delu prvenstva, ki je bil posledica novega koronavirusa. Na igrišču je v povprečju preživel nekaj več kot 27 minut. Ob izjemnem strelskem izkupičku je dodal še 1,7 skoka in 3 podaje na tekmo za povprečni sezonski indeks 19,0. Zdaj se po dveh sezonah pri Realu, pri katerem se nikoli ni prebil med ključne košarkarje, seli h konkurentu Valencii, ki je redni del sezone končala na sedmem mestu. V drugem delu pa je v boju za naslov prvaka obstala v polfinalu, kjer jo je ugnala Baskonia z Zoranom Dragićem.

Blizu ponovnega sodelovanja s Kokoškovom

Prepelič je držal obljubo, da bo ostal v Španiji. K sebi ga je po pisanju španskih in turških medijev vabil tudi Fenerbahče, ki ga je po odhodu slovitega Željka Obradovićaprevzel nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Največji uspeh v karieri je Prepelič doživel prav s srbskim trenerjem, ki se je na klopi slovenske reprezentanco leta 2017 veselil naslova evropskih prvakov.

Prepelič je v karieri na slovenskih tleh nosil drese Branika iz Maribora, kjer je začel člansko kariero, ter Heliosa in Union Olimpije. V tujini je igral za turški Banvit, nemški Oldenburg ter francoska kluba Limoges in Levallois preden je odšel v Španijo k Realu. Ta ga je v pravkar končani in močno skrajšani sezoni posodil Joventutu iz Badalone. V klubski karieri je osvojil naslov slovenskega pokalnega prvaka leta 2013, v Španiji pa je osvojil superpokal in prvenstvo v dresu Reala v sezoni 2018/19.