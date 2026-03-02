Prepelič podaljšal pogodbo z Dubajem

Klemna Prepeliča v klubu označujejo za ključno figuro podobe kluba vse od prvega dne. "S svojini 73 nastopi od naših začetkov v ligi Aba je poskrbel za hiter vzpon naše ekipe in jo še vedno vodi v tem, za nas zgodovinskem obdobju," so zapisali.

Latvijec Davis Bertans, ki se je na Arabski polotok preselil iz lige NBA in ekipe Charlotte Hornets, je predstavljen predvsem kot klubski ostrostrelec z izjemnimi izkušnjami, Nemanja Dangubić pa kot košarkar z desetletjem izkušenj na najvišjem evropskem nivoju.

Trojko v klubu opisujejo kot hrbtenico ekipe, podrobnosti o podaljšanju pogodbe pa niso razkrili.