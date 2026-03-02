Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Prepelič podaljšal pogodbo z Dubajem

Dubaj, 02. 03. 2026 20.56 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Klemen Prepelič

Kapetan Klemen Prepelič, Latvijec Davis Bertans in srbski veteran Nemanja Dangubić so podaljšali pogodbo s košarkarskim klubom Dubai Basketball, so v klubu zapisali na spletu. Trojko so označili za jedro ekipe od začetkov v sezoni 2024/25.

Klemen Prepelič
Klemen Prepelič
FOTO: Profimedia

Klemna Prepeliča v klubu označujejo za ključno figuro podobe kluba vse od prvega dne. "S svojini 73 nastopi od naših začetkov v ligi Aba je poskrbel za hiter vzpon naše ekipe in jo še vedno vodi v tem, za nas zgodovinskem obdobju," so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Latvijec Davis Bertans, ki se je na Arabski polotok preselil iz lige NBA in ekipe Charlotte Hornets, je predstavljen predvsem kot klubski ostrostrelec z izjemnimi izkušnjami, Nemanja Dangubić pa kot košarkar z desetletjem izkušenj na najvišjem evropskem nivoju.

Trojko v klubu opisujejo kot hrbtenico ekipe, podrobnosti o podaljšanju pogodbe pa niso razkrili.

Preberi še V luči spopadov na Bližnjem vzhodu neznana usoda lige Aba in evrolige

Medtem, ko ligaš iz Dubaja rešuje kadrovska vprašanja, pa se odpirajo vprašanja, kako naprej v sezono. Zaradi vojne, ki je izbruhnila v Iranu in se razširila v regijo, so tam obtičali številni športniki, odpadajo tekmovanja v konjeništvu in tenisu .... Že zdaj je jasno tudi, da je preložena četrtkov tekma evrolige v Beogradu med Partizanom in Dubajem.

košarka dubaj prepelič

V luči spopadov na Bližnjem vzhodu neznana usoda lige Aba in evrolige

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V SVO
02. 03. 2026 21.05
Bodo tud oni pakiral za EU...Dubai je zona konflikta...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
To so najbolj igrive pasme psov
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
okusno
Portal
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Kmetija
Ben se vrača
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551