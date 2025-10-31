Svetli način
Prepelič poraz Dubaja spremljal s klopi

31. 10. 2025

V košarkarski Evroligi je v osmem krogu Valencia v tesni končnici premagala Dubaj, pri katerem slovenski branilec Klemen Prepelič ni dobil priložnosti za igro. Crvena zvezda in Žalgiris sta prišla do šeste zmage in pri vrhu lestvice sledita vodilnemu Hapoelu iz Tel Aviva.

Crvena zvezda (6-2) je v Beogradu proti uradno domačemu Maccabiju (2-6) do zmage z 99:92 prišla ob koncu zadnje četrtine po delnem izidu 8:1. Za šesto zmago Beograjčanov je 23 točk in 12 asistenc dosegel Codi Miller-McIntyre, nekdanji član Cedevite Olimpije.

Žalgiris (6-2) prav tako ostaja pri vrhu lestvice. Danes se je litovski predstavnik znesel nad Asvelom (2-6). Premagal ga je s 96:59, stari znanec slovenske reprezentance Sylvain Francisco pa je ob sedmih asistencah dosegel 15 točk.

V Španiji je Dubaj (3-5) doživel peti poraz v sezoni Evrolige. V tesni končnici je Valencia (5-3) slavila z 80:78, potem ko je odločilni koš 21 sekund pred koncem dosegel Omari Moore. Met za zmago Dubaja je ob zvoku sirene zgrešil Dwayne Bacon. Klemen Prepelič pri Dubaju ni dobil priložnosti za igro.

Klemen Prepelič
Klemen Prepelič FOTO: Profimedia

Real (4-4) je z udarnim prvim polčasom strl Fenerbahče (3-5) in ga na koncu premagal s 84:58, medtem ko je zdaj že nekdanji klub Vlatka Čančarja Armani Milano (3-5) s 86:77 premagal Pariz (4-4). Francozom ni pomagalo niti 24 točk Nadirja Hifija.

Bayern iz Münchna (4-4) je bil zanesljivo boljši od Virtusa iz Bologne (4-4). Slavil je s 86:70, pri čemer je Andreas Obst dosegel 21 točk.

V petek bodo še štirje preostali dvoboji osmega kroga, in sicer Monaco - Panathinaikos, Olympiakos - Hapoel Tel Aviv, Baskonia (Stefan Joksimović) - Anadolu Efes in Partizan - Barcelona.

Izidi 8. kroga košarkarske Evrolige:

- četrtek, 30. oktober:

Žalgiris - Asvel Villeurbanne 96:59

Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda 92:99

Bayern München - Virtus Bologna 86:70

Armani Milano - Pariz 86:77

Valencia - Dubaj 80:78

(Klemen Prepelič ni stopil na parket za Dubaj)

Real Madrid - Fenerbahče 84:58

