Prepelič poraz Dubaja spremljal s klopi

Crvena zvezda (6-2) je v Beogradu proti uradno domačemu Maccabiju (2-6) do zmage z 99:92 prišla ob koncu zadnje četrtine po delnem izidu 8:1. Za šesto zmago Beograjčanov je 23 točk in 12 asistenc dosegel Codi Miller-McIntyre, nekdanji član Cedevite Olimpije.

Žalgiris (6-2) prav tako ostaja pri vrhu lestvice. Danes se je litovski predstavnik znesel nad Asvelom (2-6). Premagal ga je s 96:59, stari znanec slovenske reprezentance Sylvain Francisco pa je ob sedmih asistencah dosegel 15 točk.

V Španiji je Dubaj (3-5) doživel peti poraz v sezoni Evrolige. V tesni končnici je Valencia (5-3) slavila z 80:78, potem ko je odločilni koš 21 sekund pred koncem dosegel Omari Moore. Met za zmago Dubaja je ob zvoku sirene zgrešil Dwayne Bacon. Klemen Prepelič pri Dubaju ni dobil priložnosti za igro.