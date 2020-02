Prepelič zrežiral preobrat proti 'bivšim': Joventut na kolena spravil galaktike sredi Madrida

Košarkarji Joventuta so v 20. krogu španske lige ACB slavili na gostovanju v pri Real Madridu s 86:83. Odločila je izvrstna zadnja četrtina, ki so jo Katalonci dobili s 25:13. Pri zmagovalcih je blestel Klemen Prepelič, ki je bil z 22 točkami z naskokom prvi strelec tekme v WiZink Centru. Real je izgubil še petič v tej sezoni lige ACB, za Joventut pa je to bila šele deveta zmaga.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prepeličev soigralec in občasni slovenski reprezentant Alen Omić je za zmagovalce dodal 8 točk, ob tem pa zbral še pet skokov. Anthony Randolph je za poražene Madridčane prispeval 13 točk in 6 skokov. Ironično: Prepelič, ki je bil z 22 točkami daleč najboljši strelec tekme, za Badalono igra kot posojeni košarkar Reala. Tudi sicer je v tej sezoni Prepelič v izvrstni formi. Prav Prepelič je bil ključni mož gostov v zaključku tekme: najprej je Badalono, ki je zaostajala že s 50:64, popeljal v vodstvo s 76:75, nato s trojko poskrbel za izenačenje na 81:81, ter s polaganjem postavil tudi končni izid tekme: 86:83. V zadnjem napadu je Nico Laprovittola imel met za tri točke, s katerim bi izsilil podaljšek, a njegov poskus ni končal v obroču. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prepelič je iz za dve točki metal 4/6, za tri pa 3/6, s črte prostih metov pa je zgrešil enrkat (5/6). K 22 točkam je dodal še dve podaji. Izid:

Real Madrid - Joventut Badalona 83:86 (17:10, 25:24, 28:27, 13:25)