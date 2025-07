Prepelič poudarja, da je zaradi Dončića možno prav vse

Slovenski tabor sta nedavno pretresli dve odpovedi. Vlatko Čančar se bo posvetil klubskim obveznostim, potem ko je zapustil ligo NBA in podpisal za Olimpio Milano. Na prvenstvu stare celine pa bo manjkal tudi naturalizirani Američan Josh Nebo .

"Verjamem, da so vsi tukaj od prvega do zadnjega pripravljeni, da zagrabijo priložnost. Dobili bomo druge dimenzije, ki jih bomo skušali vpeljati v sistem v najkrajšem možnem času. Imamo druga orožja. Nismo ne prvi ne zadnji, ki smo se srečali z odpovedjo."

Izkušeni ostrostrelec je odsotnost Vlatka Čančarja označil za nepričakovano, a ne dvomi, da ima nekdanji član Denver Nuggets za to legitimne razloge. Manjkale bodo predvsem njegovo izkušnje, Čančar je bil zraven že na zlatem Eurobasketu 2017, a Prepelič verjame, da bodo breme sedaj uspešno prevzeli ostali:

Seveda pa se v slovenskem taboru prav vsi dobro zavedajo, da bo znova daleč največ odvisno od Luke Dončića, ki se bo reprezentanci predvidoma pridružil 4. ali 5. avgusta, torej nekaj dni pred prvo domačo pripravljalno tekmo proti Veliki Britaniji (8. avgusta).

Na vprašanje, kakšen je domet trenutne zasedbe, je Prepelič odvrnil: "Vedno najvišja mesta. Vsi vemo, kdo je v naši ekipi. Verjamem, da je spremljava dovolj dobra in izkušena. Ko je Luka tukaj, so vse stvari mogoče. Mi smo tukaj, da mu olajšamo delo in na čim boljši način pomagamo."

Do začetka Eurobasketa je sicer še slab mesec dni. Slovenija bo prvo tekmo igrala 28. avgusta proti domačinki Poljski, ki jo je senzacionalno izločila v četrtfinalu Eurobasketa pred tremi leti v Nemčiji. Sekulićeva četa se bo v skupinskem delu v Katovicah nato pomerili še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.