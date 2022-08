Prepelič: EP bo eno najmočnejših v zgodovini sploh

V primerjavi z uvodnima pripravljalnima tekmama v Celju so dres slovenske izbrane vrste na tekmi proti Turčiji oblekli Goran Dragić, Edo Murić, Mike Tobey, Vlatko Čančar in Luka Dončić. Poleg košarkarjev, ki so priprave že zapustili, so tokrat izven dvanajsterice ostali Luka Rupnik, Jurij Macura in Jakob Čebašek.

Slovenija je tokrat nastopila z vsemi najboljšimi igralci, največ točk pa sta dosegla kapetan Goran Dragić, ki je zbral 28 točk in zadel odločilno trojko v podaljšku, ter Luka Dončić, ki ni igral zadnjih pet minut rednega dela ter v podaljšku, a vseeno vknjižil 23 točk in 10 skokov. "Tekma je bila odličen približek tega, kar nas čaka na EuroBasketu. Prvenstvo bo eno najmočnejših v zgodovini in take tekme v pripravah nam lahko samo koristijo. Goran Dragić je v svoji dvorani pokazal, zakaj je naš kapetan. Pred podaljškom nam je povedal nekaj spodbudnih besed na klopi, v podaljšku pa je vključil svoj 'Gogi mode' in nas popeljal do zmage," je po vroči tekmi v Istanbulu dejal Klemen Prepelič, ki po hujši poškodbi roke in daljši rehabilitaciji počasi prihaja v (strelsko) formo. "Takšne tekme so vedno dobrodošle. Vzdušje je bilo pravo, veliko je bilo energije, emocij in imeli smo kar nekaj izzivov. Goran Dragić je pokazal svojo vrednost in bil vlečni konj v zaključku tekme. Luka Dončić je bil vseskozi na svojem nivoju, odlično delo pod obročema pa sta opravila Edo Murić in Vlatko Čančar, ki sta morala nadomestiti odsotnost centrov, ki sta obsedela na klopi zaradi petih osebnih napak," je po zmagi proti Turčiji dejal prvi trener reprezentance Aleksander Sekulić.

Izbranci selektorja Sekulića se bodo v soboto v Istanbulu pomerili še z Ukrajino, naslednji teden v sredo in soboto pa jih čakata zadnji prijateljski tekmi proti Srbiji v Stožicah in s Hrvaško v Celju.