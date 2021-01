Prepelič prvi strelec Valencie

Valencia in Baskonia, kjer službujeta slovenska košarkarska reprezentanta Klemen Prepelič in Zoran Dragić, nadaljujeta s slabimi predstavami v Evroligi. Baski so doživeli četrti zaporedni poraz, Valencia pa petega na zadnjih šestih tekmah.

