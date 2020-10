Prepelič s 13 točkami pripomogel k 'rušenju' vodilnega Žalgirisa

Panathinaikos je doma odpravil Fenerbahče z 82:68.

O zmagovalcu tekme v Beogradu, pomerili sta se ekipi Crvene zvezde in CSKA Moskve, je odločil šele podaljšek. Po rednem delu je bil izid 73:73. Gostje so sicer vodili ob polčasu, a so Beograjčani izsilili podaljšek, v katerem so bili podjetnejši za zmago s 86:84.



Evroliga, 5. krog, izidi:

- četrtek, 22. oktober:

Žalgiris - Valencia82:94 (45:37)

(Klemen Prepelič: 13 točk, 4 podaje v 19:43 minutah za Valencio).



Panathinaikos - Fenerbahče 82:68 (37:30)



Crvena zvezda - CSKA Moskva 86:84 (35:43) (73:73)



- petek, 23. oktober:

Himki Moskva - Maccabi Tel Aviv

Bayern München - Olympiacos Pirej

Barcelona - Real Madrid