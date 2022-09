Prepelič: Škoda tega poraza, nismo bili pravi

Razočarani obrazi na igrišču in ob igrišču. Slovenski navijači so na tribunah obnemeli. Poljaki so v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Slovenijo. Še ena izmed senzacionalnih zmag ekipe, ki ni bila med samimi favoriti. Po tekmi je pred mikrofone stopil Klemen Prepelič in povedal, kaj vse je šlo narobe. "Definitivno nam je žal, a sedaj na silo kar koli pametnega povedati, ko so glave še vroče, nima smisla. Treba je nekako naprej, vedeli smo, da se takšne stvari dogajajo na prvenstvu, očitno nismo bili dovolj dobro obveščeni sami s seboj. Nismo pokazali dovolj dobrega nivoja za premagati Poljake, ki so igrali fenomenalno. Kaj bi lahko še rekel, enostavno je, v letošnjem letu smo izgubili toliko tekem proti tako imenovanim drugorazrednim ekipam. Proti Finski, proti Bosancem in sedaj proti Poljakom. Videti je, da se nismo ničesar naučili na teh stopnicah, kjer smo padali. In to se nam je sedaj vrnilo. Škoda je tega poraza."