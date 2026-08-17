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Košarka

Prepelič: Slovenija mora biti na svetovnem prvenstvu

Ljubljana, 17. 08. 2026 20.28 pred 8 minutami 1 min branja 4

Avtor:
S.V. J.B.
Klemen Prepelič

Slovensko košarkarsko reprezentanco čaka sklepni in odločilni del kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Pred pomembnima obračunoma s Francijo in Madžarsko je Klemen Prepelič jasen – cilj je uvrstitev na mundial, vse drugo pa bi izkušeni reprezentant označil za neuspeh.

Slovenski košarkarji vstopajo v del kvalifikacij, v katerem bo prostora za spodrsljaje vse manj. Čeprav jih proti Franciji čaka zahteven preizkus, v slovenskem taboru v tekmo ne nameravajo vstopiti brez ambicij.

Klemen Prepelič poudarja, da bo Slovenija proti favoriziranim Francozom iskala svojo priložnost in poskušala iztržiti čim več.

"Proti Franciji ne gremo z belo zastavo. Dali bomo svoj maksimum," je pred nadaljevanjem kvalifikacij napovedal izkušeni slovenski ostrostrelec.

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Še precej bolj neposreden je bil ob pogledu proti obračunu z Madžarsko. Tam je po njegovem mnenju sprejemljiv le en razplet. "Proti Madžarski pa vsega, kar ni zmaga, ne upoštevamo," je poudaril Prepelič.

Prepelič: Če se ne uvrstimo, je to kiks

Slovenija je v zadnjih letih postala stalna udeleženka največjih košarkarskih tekmovanj, zato Prepelič niti ne skriva, kakšna so pričakovanja pred zaključkom kvalifikacij.

"Slovenija kotira in mora biti na svetovnem prvenstvu. Če se Slovenija tja ne uvrsti, je to neuspešno kvalifikacijsko obdobje in potem je to kiks," je bil jasen.

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KOMENTARJI4

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Primož Rus
17. 08. 2026 20.36
Kje to piše,da"mora biti"
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0 0
Anion6anion
17. 08. 2026 19.49
Kdo to pravi da mora biti? Če se slučajno uspe uvrstiti , bodo na prvenstvu le lahka vaba za poraze
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+1
1 0
barjan?ek1
17. 08. 2026 19.47
S tem nesposobnim selektorjem to ni mogoče. Ni šanse. Sekula je pogrebnik slokošarke. Noben resen igralec noče igrati ko je on trener.
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+1
1 0
Xmmx
17. 08. 2026 20.30
Dej bodi ti smesen zakompleksan slovencek he enkrat tiho..
Odgovori
0 0
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