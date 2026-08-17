Prepelič: Slovenija mora biti na svetovnem prvenstvu

Slovenski košarkarji vstopajo v del kvalifikacij, v katerem bo prostora za spodrsljaje vse manj. Čeprav jih proti Franciji čaka zahteven preizkus, v slovenskem taboru v tekmo ne nameravajo vstopiti brez ambicij.
Klemen Prepelič poudarja, da bo Slovenija proti favoriziranim Francozom iskala svojo priložnost in poskušala iztržiti čim več.
"Proti Franciji ne gremo z belo zastavo. Dali bomo svoj maksimum," je pred nadaljevanjem kvalifikacij napovedal izkušeni slovenski ostrostrelec.
Še precej bolj neposreden je bil ob pogledu proti obračunu z Madžarsko. Tam je po njegovem mnenju sprejemljiv le en razplet. "Proti Madžarski pa vsega, kar ni zmaga, ne upoštevamo," je poudaril Prepelič.
Prepelič: Če se ne uvrstimo, je to kiks
Slovenija je v zadnjih letih postala stalna udeleženka največjih košarkarskih tekmovanj, zato Prepelič niti ne skriva, kakšna so pričakovanja pred zaključkom kvalifikacij.
"Slovenija kotira in mora biti na svetovnem prvenstvu. Če se Slovenija tja ne uvrsti, je to neuspešno kvalifikacijsko obdobje in potem je to kiks," je bil jasen.
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