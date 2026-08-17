Prepelič: Slovenija mora biti na svetovnem prvenstvu

Slovenski košarkarji vstopajo v del kvalifikacij, v katerem bo prostora za spodrsljaje vse manj. Čeprav jih proti Franciji čaka zahteven preizkus, v slovenskem taboru v tekmo ne nameravajo vstopiti brez ambicij.

Klemen Prepelič poudarja, da bo Slovenija proti favoriziranim Francozom iskala svojo priložnost in poskušala iztržiti čim več.

"Proti Franciji ne gremo z belo zastavo. Dali bomo svoj maksimum," je pred nadaljevanjem kvalifikacij napovedal izkušeni slovenski ostrostrelec.