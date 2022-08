Prepelič: Uživali smo v predstavi Luke in Gorana

Evropski del kvalifikacij nadaljuje 24 reprezentanc. Vsi rezultati tekem iz prvega dela so se prenesli, vsaka reprezentanca pa bo tudi v drugem delu odigrala šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Poleg tekem v tem ciklu, se bosta kvalifikacijski okni odvili še 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L). V skupini J so se na uvodu poleg Slovencev zmage razveselili še Finci, ki so z 79:73 ugnali Izraelce ter Nemci, ki so bili s 67:50 boljši od Švedov. Na lestvici sta na prvih dveh mestih Finska in Nemčija, ki imata izkupiček 6-1, Slovenija je pri 5-2, nato pa sledijo Izrael (3-4), Švedska (2-5) in Estonija (2-5).

Tudi v Celju podeljene Zlate in Srebrne žoge

Pred dnevi je na tekmi Slovenije proti Srbiji Košarkarska zveza Slovenije že podelila nekaj Zlatih in Srebrnih žog, posebnih priznanj košarkarjem, ki so presegli mejo 50 oziroma 25 uradnih nastopov. V Celju je s podelitvijo nadaljevala. V košarkarski družbi v dvorani Zlatorog se je tako zbralo kar nekaj nekdanjih reprezentantov, ki so v zadnjem obdobju svoje reprezentančne kariere dosegli ta lep mejnik. Zlato žogo so iz rok predsednika KZS Mateja Erjavca in generalnega sekretarja Raša Nesterovića prejeli Uroš Slokar, Sani Bečirović in Matjaž Smodiš, srebrno pa Gašper Vidmar, Jaka Klobučar, Domen Lorbek, Nebojša Joksimović, Samo Udrih, Miha Zupan, Saša Zagorac ter nekdanji selektor Jure Zdovc, ki je slovensko izbrano vrsto vodil na več kot 15-ih uradnih tekmah. Prejemniki Srebrne žoge Košarkarske zveze Slovenije so tudi Božidar Maljković, Igor Kokoškov in Matic Rebec, ki pa so svojo odsotnost opravičili in jih tokrat žal ni bilo v Celju.