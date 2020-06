Prepelič v idealni peterki prvenstva, nagrada MVP Mirotiću

Klemen Prepeličje v letošnji sezoni za Joventut, kjer igra tudi Alen Omić, odigral 23 tekem v rednem in štiri tekme v drugem delu prvenstva, ki je bil posledica novega koronavirusa. Na igrišču je v povprečju preživel nekaj več kot 27 minut. Ob izjemnem strelskem izkupičku je dodal še 1,7 skoka in 3 podaje na tekmo za povprečni sezonski indeks 19,0.

Ob 27-letnem košarkarju so mesta v prvi peterki zasedli še najkoristnejši igralec sezone v Španiji Nikola Mirotić(Barcelona), Facundo Campazzo (Real Madrid), Axel Bouteille(Malaga) in nekdanji center Olimpije Giorgi Šermadini(Tenerife).

V končnico so se v Španiji uvrstili Barcelona, Baskonia iz skupine A drugega dela tekmovanja ter Valencia in Burgos v skupini B. Real Madrid je bil v tej skupini tretji in ne bo nastopil v izločilnih bojih. Tam se bosta pomerili ekipi Barcelone in Burgosa ter Valencie in Baskonie, kjer igra Zoran Dragić.