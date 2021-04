Ruski Zenit zadnji četrtfinalist Evrolige

V primeru poraza Zenita bi zadnje, osmo mesto za četrtfinale zasedla Valencia, katere prvi strelec v Evroligi je Klemen Prepelič s povprečjem 12,1 točko na tekmo. A ruska zasedba takšnega scenarija ni dovolila ter je visoko premagala zasedbo iz Aten. Zenit se je med najboljšimi osmimi pridružil vodilni Barceloni, CSKA Moskvi, Anadolu Efesu, Armani Milanu, Bayernu, Real Madridu in Fenerbahčeju. Pari četrtfinala so Barcelona - Zenit, CSKA Moskva - Fenerbahče, Anadolu Efes - Real Madrid in Armani Milano - Bayern München.

Od slovenskih predstavnikov bo v končnici zaigral Žan Mark Šiško v dresu Bayerna. Na trenerski klopi Fenerbahčeja pa sta nekdanja slovenska selektorjaIgor KokoškovinRado Trifunović. V zasedbi Reala je nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki pa zaradi okrevanja po poškodbi ne bo igral za Real.

Izid, zaostala tekma 6. kroga:

Zenit Sankt Peterburg- Panathinaikos Atene 112:83 (47:40)